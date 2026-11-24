Σοκ προκαλεί η ισχυρή έκρηξη σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή με αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί. Κάτοικοι περιγράφουν τις στιγμές της έκρηξης και τονίζουν πως από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα.

Η έκρηξη στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία σημειώθηκε σε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά. Όπως αναφέρουν περίοικοι, στο σημείο υπάρχει κίνηση από νωρίς το πρωί καθώς εργαζόμενοι ξεκινούν για τη δουλειά τους, ενώ σε απόσταση λίγων μέτρων υπάρχει και στάση λεωφορείου.

«Μιλάμε παιδιά δύναμη. Όταν λέμε δύναμη, τι να σας πω τώρα; Ε, άμα ήσασταν εδώ θα το βλέπατε.Πέντε παρά είκοσι έγινε. Εγώ ερχόμουνα από τη γωνία, τη στροφή να έρθω

προς τα εδώ και έγινε το μπαμ και πήγα από πάνω μετά» ανέφερε κάτοικος, ο όποιος σχολίασε και την ταχεία ανταπόκριση των Αρχών.

Όπως είπε η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή και ακούστηκε δυνατά, ενώ τόνισε πως περνά καθημερινά από το σημείο.

«Τι θα συνέβαινε αν περνούσα απ' έξω; Θα μας σκότωνε. Εγώ περνάω κάθε πρωί από δω με τη γυναίκα μου. Θα μας σκότωνε. Δεν θα γλιτώναμε. Δηλαδή άμα τυχαίναμε εκείνη την ώρα βέβαια δεν θα γλιτώναμε. Θα μας έπαιρνε το κεφάλι τα τζάμια» προσέθεσε.