Η έκρηξη σημειώθηκε στις 05:40 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε έξω από καφετέρια, προκαλώντας υλικές ζημιές τόσο στην επιχείρηση όσο και σε παρακείμενα κτίρια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό έξω από το κατάστημα, που βρίσκεται στην οδό Σινώπης, ο οποίος εξερράγη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα.

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια, ώστε από το ωστικό κύμα προκλήθηκαν φθορές στην καφετέρια και στις τζαμαρίες γειτονικών κτιρίων.

Στο σημείο ειδικό κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ.

Στην περιοχή έχει μεταβεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), με τους πυροτεχνουργούς να πραγματοποιούν αυτοψία και να συλλέγουν ευρήματα, προκειμένου να εξακριβωθεί η συνδεσμολογία και το είδος του εκρηκτικού μηχανισμού.

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Λόγω της αστυνομικής επιχείρησης, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σινώπης έχει διακοπεί, με τους οδηγούς να καλούνται να κινηθούν μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

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