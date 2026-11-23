Σε ημερήσια βάση, η αύξηση αντιστοιχεί από 0,48 ευρώ έως 1,93 ευρώ.

Αύξηση 2,9% στις κύριες συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει ο νέος κρατικός προϋπολογισμός, με το μηνιαίο όφελος να ξεκινά από 14,50 ευρώ για σύνταξη 500 ευρώ και να φτάνει τα 58 ευρώ για σύνταξη 2.000 ευρώ. Σε ημερήσια βάση, η αύξηση αντιστοιχεί από 0,48 ευρώ έως 1,93 ευρώ, ενώ για σύνταξη 1.000 ευρώ διαμορφώνεται στα 29 ευρώ τον μήνα ή περίπου 0,97 ευρώ την ημέρα, πριν από κρατήσεις και φόρους. Η αναπροσαρμογή αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, ενώ συνοδεύεται από αλλαγές στον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς για περίπου 670.000 δικαιούχους.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των αυξήσεων για το 2027 υπολογίζεται σε 850 εκατ. ευρώ, ενώ η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τους συνταξιούχους που εξακολουθούν να διατηρούν προσωπική διαφορά. Από το νέο έτος προβλέπεται η πλήρης κατάργηση του συμψηφισμού της ετήσιας αύξησης με την προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν ολόκληρη την αναπροσαρμογή της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξής τους.

Παράλληλα, το ποσό της πλήρους εθνικής σύνταξης αναμένεται να αυξηθεί από τα 446,87 ευρώ στα 459,83 ευρώ, επηρεάζοντας τόσο τις νέες συνταξιοδοτήσεις όσο και άλλες παροχές που συνδέονται με το ύψος της.

Η αύξηση των συντάξεων για το 2027 προσδιορίστηκε με βάση τις επικαιροποιημένες μακροοικονομικές εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ο μηχανισμός αναπροσαρμογής λαμβάνει υπόψη τον μέσο όρο της μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ και του πληθωρισμού, με βάση τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται στην Εισηγητική Έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού.

Το αρχικό σενάριο προέβλεπε αύξηση 2,8%, ωστόσο η επιτάχυνση του πληθωρισμού κατά τους τελευταίους μήνες του 2026 οδήγησε σε επανεξέταση των υπολογισμών. Στο τραπέζι είχαν βρεθεί ακόμη και αυξήσεις 3% ή 3,1%, με το τελικό ποσοστό να διαμορφώνεται στο 2,9%. Πρόκειται για μόνιμη αύξηση που ενσωματώνεται στη μηνιαία σύνταξη και αποτελεί τη βάση υπολογισμού των επόμενων ετήσιων αναπροσαρμογών.

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Η τελική αύξηση είναι υψηλότερη κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα από την αρχική πρόβλεψη του 2,8%, γεγονός που προσθέτει ένα μικρό αλλά μόνιμο ποσό στις αποδοχές των συνταξιούχων.

Αναλυτικά οι νέες συντάξεις από τον Ιανουάριο

Με βάση την αύξηση 2,9%, σύνταξη 500 ευρώ αυξάνεται κατά 14,50 ευρώ και διαμορφώνεται στα 514,50 ευρώ. Για σύνταξη 600 ευρώ, το όφελος ανέρχεται σε 17,40 ευρώ, με το νέο ποσό να φτάνει τα 617,40 ευρώ, ενώ στα 700 ευρώ η αύξηση είναι 20,30 ευρώ και η σύνταξη διαμορφώνεται στα 720,30 ευρώ.

Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν 800 ευρώ θα δουν αύξηση 23,20 ευρώ και το ποσό τους θα ανέλθει στα 823,20 ευρώ. Για σύνταξη 900 ευρώ, η αναπροσαρμογή αντιστοιχεί σε 26,10 ευρώ, με τη νέα σύνταξη να διαμορφώνεται στα 926,10 ευρώ.

Στα 1.000 ευρώ, η αύξηση ανέρχεται σε 29 ευρώ τον μήνα και η νέα σύνταξη στα 1.029 ευρώ. Για σύνταξη 1.100 ευρώ, το όφελος είναι 31,90 ευρώ, ανεβάζοντας το ποσό στα 1.131,90 ευρώ, ενώ στα 1.200 ευρώ η αύξηση φτάνει τα 34,80 ευρώ και η σύνταξη διαμορφώνεται στα 1.234,80 ευρώ.

Αντίστοιχα, σύνταξη 1.300 ευρώ αυξάνεται κατά 37,70 ευρώ στα 1.337,70 ευρώ, ενώ για σύνταξη 1.500 ευρώ η μηνιαία αναπροσαρμογή είναι 43,50 ευρώ, με το νέο ποσό να ανέρχεται στα 1.543,50 ευρώ. Στα 1.800 ευρώ, η αύξηση φτάνει τα 52,20 ευρώ και η σύνταξη στα 1.852,20 ευρώ, ενώ για σύνταξη 2.000 ευρώ το όφελος είναι 58 ευρώ τον μήνα, με το νέο ποσό να διαμορφώνεται στα 2.058 ευρώ.

Τα ποσά είναι μικτά και αφορούν την εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, χωρίς προσωπική διαφορά, πριν από κρατήσεις και φόρους.

Σε ετήσια βάση, συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 800 ευρώ θα έχει πρόσθετο εισόδημα 278,40 ευρώ, ενώ για σύνταξη 1.200 ευρώ το ετήσιο όφελος φτάνει τα 417,60 ευρώ. Αντίστοιχα, συνταξιούχος με αποδοχές 1.500 ευρώ θα λαμβάνει 522 ευρώ περισσότερα τον χρόνο, πριν από τις κρατήσεις.

Τι θα πάρουν καθαρά οι συνταξιούχοι

Η αύξηση 2,9% αφορά τα μικτά ποσά των κύριων συντάξεων και δεν σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι θα δουν ακριβώς το ίδιο ποσοστό αύξησης στα χρήματα που κατατίθενται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Από την αύξηση αφαιρείται η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 6%, ενώ το τελικό πληρωτέο ποσό επηρεάζεται από τη φορολογική παρακράτηση και, όπου προβλέπεται, από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Για παράδειγμα, σε κύρια σύνταξη 1.000 ευρώ, η μικτή αύξηση των 29 ευρώ περιορίζεται στα 27,26 ευρώ μετά την κράτηση υπέρ υγείας και πριν από τυχόν πρόσθετη παρακράτηση φόρου. Αντίστοιχα, για σύνταξη 1.500 ευρώ, η αύξηση των 43,50 ευρώ διαμορφώνεται στα 40,89 ευρώ μετά την κράτηση υγείας και πριν από τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις.

Επομένως, το τελικό καθαρό όφελος θα διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της σύνταξης, το συνολικό φορολογητέο εισόδημα και τις κρατήσεις κάθε δικαιούχου.

Τι αλλάζει για 670.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά

Η μεγαλύτερη αλλαγή του 2027 αφορά τους παλαιούς συνταξιούχους που εξακολουθούν να διατηρούν θετική προσωπική διαφορά.

Μέχρι σήμερα, οι ετήσιες αυξήσεις συμψηφίζονταν με την προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα αρκετοί συνταξιούχοι να μη βλέπουν πραγματική αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές τους.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται η κατάργηση αυτού του συμψηφισμού. Η αύξηση 2,9% θα υπολογίζεται στην επανυπολογισμένη κύρια σύνταξη, δηλαδή στο άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, ενώ η προσωπική διαφορά θα εξακολουθεί να καταβάλλεται χωριστά.

Ενδεικτικά, συνταξιούχος που λαμβάνει επανυπολογισμένη κύρια σύνταξη 1.000 ευρώ και διατηρεί προσωπική διαφορά 100 ευρώ εισπράττει σήμερα συνολικά 1.100 ευρώ μικτά.

Με την αύξηση 2,9%, η επανυπολογισμένη σύνταξη θα ανέλθει στα 1.029 ευρώ, ενώ η προσωπική διαφορά θα παραμείνει στα 100 ευρώ. Έτσι, το συνολικό μικτό ποσό θα διαμορφωθεί στα 1.129 ευρώ, με μηνιαίο όφελος 29 ευρώ. Η συγκεκριμένη αλλαγή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα μπορούν πλέον να επωφελούνται από τις ετήσιες αναπροσαρμογές χωρίς να απαιτείται προηγουμένως να μηδενιστεί η διαφορά τους.

Στα 459,83 ευρώ η εθνική σύνταξη

Η αύξηση 2,9% επηρεάζει και την εθνική σύνταξη, η οποία αποτελεί το σταθερό τμήμα της κύριας σύνταξης και καταβάλλεται μαζί με την ανταποδοτική.

Με βάση το σημερινό ποσό των 446,87 ευρώ, η πλήρης εθνική σύνταξη θα αυξηθεί κατά περίπου 12,96 ευρώ, φτάνοντας στα 459,83 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η αναπροσαρμογή έχει σημασία και για όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2027, καθώς το νέο ποσό θα χρησιμοποιείται στον υπολογισμό των συντάξεων που θα απονέμονται κατά τη διάρκεια του έτους.

Παράλληλα, θα επηρεαστούν και συνταξιοδοτικές παροχές ή κατώτατα όρια που συνδέονται νομοθετικά με το ύψος της εθνικής σύνταξης.

Τι προβλέπεται για τις συντάξεις χηρείας

Ξεχωριστή παρέμβαση που περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό αφορά τις συντάξεις λόγω θανάτου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, καταργείται η περικοπή κατά 50% που εφαρμόζεται στους δικαιούχους συντάξεων λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας. Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται σε 48 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μέτρο διαφορετικό από την οριζόντια αύξηση 2,9%, το οποίο επηρεάζει το εισόδημα των δικαιούχων συντάξεων χηρείας που εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις. Οι ειδικότεροι όροι εφαρμογής θα καθορίσουν ποιοι δικαιούχοι θα ωφεληθούν και σε ποιο ύψος.

Πότε θα φανούν οι αυξήσεις και τι θα γίνει το 2028

Οι αυξήσεις θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2027 και θα ενσωματωθούν στις συντάξεις του πρώτου μήνα του νέου έτους, οι οποίες καταβάλλονται κατά κανόνα στα τέλη Δεκεμβρίου.

Ο μηχανισμός αναπροσαρμογής προβλέπει επίσης δυνατότητα διόρθωσης του ποσοστού, εφόσον τα οριστικά οικονομικά στοιχεία διαφοροποιηθούν από τις προβλέψεις που χρησιμοποιήθηκαν στον προϋπολογισμό. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου 4997/2022, η διαφορά που ενδεχομένως θα προκύψει από τα οριστικά στοιχεία για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό του 2026 θα ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό των αυξήσεων του 2028.