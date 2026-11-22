Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης υπόσχεται μειώσεις 10% έως 15% σε γαλοπούλα, αρνί, χοιρινό και μοσχάρι, καθώς και 25% στα αλλαντικά, μέσω του προγράμματος «Γιορτές για Όλους».

Με πανηγυρικές εξαγγελίες για μειώσεις τιμών έως 25% σε περισσότερα από 300 προϊόντα επιχειρεί η κυβέρνηση να πείσει τους καταναλωτές ότι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι φθηνότερο. Ωστόσο, οι αριθμοί αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα: ακόμη και αν εφαρμοστούν πλήρως οι ανακοινωθείσες μειώσεις στα κρέατα και τα αλλαντικά, οι οικογένειες θα εξακολουθήσουν να πληρώνουν σημαντικά περισσότερα σε σχέση με το 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΚΑ – Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι τεσσάρων ατόμων κόστιζε το 2025 συνολικά 186,85 ευρώ, έναντι 156,02 ευρώ το 2024. Μέσα σε μόλις έναν χρόνο, δηλαδή, η επιβάρυνση έφτασε τα 30,83 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 20%.

Τώρα, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης υπόσχεται μειώσεις 10% έως 15% σε γαλοπούλα, αρνί, χοιρινό και μοσχάρι, καθώς και 25% στα αλλαντικά, μέσω του προγράμματος «Γιορτές για Όλους». Τι σημαίνουν όμως αυτές οι εξαγγελίες στην πράξη; Με βάση τις περσινές τιμές του ΙΝΚΑ, η γαλοπούλα των 26 ευρώ θα πρέπει να κοστίζει από 22,10 έως 23,40 ευρώ, ενώ τα αρνίσια παϊδάκια των 34 ευρώ θα πρέπει να περιοριστούν στα 28,90 έως 30,60 ευρώ. Εάν μάλιστα η έκπτωση 25% ισχύσει και για τα λουκάνικα, η τιμή τους θα μειωθεί από 12 σε 9 ευρώ. Το συνολικό όφελος θα είναι μόλις 9 έως 12 ευρώ, με το χριστουγεννιάτικο τραπέζι να διαμορφώνεται στα 174,85 έως 177,85 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιπες τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες.

Τι δείχνει το ευνοϊκότερο σενάριο

Η σύγκριση είναι αποκαλυπτική. Ακόμη και στο ευνοϊκότερο σενάριο, το εφετινό τραπέζι θα παραμένει κατά 18,83 ευρώ ακριβότερο από εκείνο του 2024. Με άλλα λόγια, οι κυβερνητικές εκπτώσεις δεν θα καλύπτουν ούτε το 40% της αύξησης που επιβλήθηκε στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς μέσα στο 2025. Για να επιστρέψουν οι τιμές στα επίπεδα του 2024, θα απαιτούνταν συνολική μείωση 16,5%, όχι επιλεκτικές προσφορές σε συγκεκριμένους κωδικούς. Και όλα αυτά χωρίς να συνυπολογίζονται το ηλεκτρικό ρεύμα, το ελαιόλαδο και άλλες αναγκαίες δαπάνες, που ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον τελικό λογαριασμό.

Όλα δείχνουν ότι, για ακόμη μία φορά, οι κυβερνητικές εξαγγελίες κινδυνεύουν να διαψευστούν στην πράξη, καθώς οι πολυδιαφημισμένες εκπτώσεις δύσκολα θα ανακόψουν το κύμα ακρίβειας που εξακολουθεί να πλήττει τα νοικοκυριά. Το πραγματικό τεστ θα γίνει στο ταμείο, όπου οι καταναλωτές θα διαπιστώσουν εάν οι υποσχέσεις μεταφράζονται σε ουσιαστική ελάφρυνση ή παραμένουν επικοινωνιακές διακηρύξεις. Και το πιθανότερο είναι ότι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι τεσσάρων ατόμων θα ξεπεράσει ακόμη και τα 186,85 ευρώ που κόστιζε το 2025, διαψεύδοντας τις κυβερνητικές προσδοκίες για φθηνότερα Χριστούγεννα και επιβεβαιώνοντας ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να έχει τον τελευταίο λόγο.