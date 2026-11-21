Η Airbnb έχει ήδη ξεκινήσει να ελέγχει τις καταχωρίσεις και να ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες για την προσαρμογή των κανόνων τους.

Τέλος στις υπερβολικές απαιτήσεις καθαριότητας που μετατρέπουν τους επισκέπτες σε προσωπικό καθαρισμού επιχειρεί να βάλει η Airbnb, με τους νέους κανόνες που τέθηκαν σε εφαρμογή στις 20 Νοεμβρίου. Πλέον, οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να απαιτούν από τους ταξιδιώτες να εκτελούν οικιακές εργασίες πριν από την αναχώρησή τους, ακόμη και όταν αυτές περιλαμβάνονταν μέχρι σήμερα στους κανόνες του καταλύματος.

Η αλλαγή αφορά εκατομμύρια καταχωρίσεις και αποσκοπεί στον περιορισμό των παραπόνων για τις εξαντλητικές λίστες υποχρεώσεων που συχνά συνοδεύουν τις κρατήσεις, παρά την επιβολή ξεχωριστής χρέωσης καθαρισμού.

Τι απαγορεύεται πλέον

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι οικοδεσπότες δεν επιτρέπεται να απαιτούν από τους επισκέπτες να πλένουν πιάτα, να τα τοποθετούν στα ντουλάπια ή να καθαρίζουν την κουζίνα πριν φύγουν.

Επίσης, δεν μπορούν να τους υποχρεώνουν να αφαιρούν σεντόνια, να στρώνουν κρεβάτια, να βάζουν πλυντήριο ή να μεταφέρουν τα σκουπίδια εκτός καταλύματος.

Παράλληλα, απαγορεύονται οι πρόσθετοι όροι που περιορίζουν τη χρήση βασικών παροχών, όπως ο κλιματισμός, κατά τη διάρκεια της διαμονής.

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Οι επισκέπτες, ωστόσο, δεν απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να ζητούν να τοποθετούνται τα χρησιμοποιημένα πιάτα στον νεροχύτη, να συγκεντρώνονται οι πετσέτες και να γίνεται διαχωρισμός απορριμμάτων και ανακύκλωσης στους εσωτερικούς κάδους.

Επιτρέπεται επίσης να ζητείται η απενεργοποίηση του κλιματισμού κατά την αναχώρηση. Η βασική διαφορά είναι ότι οι ταξιδιώτες οφείλουν να αφήνουν το ακίνητο σε λογική κατάσταση, χωρίς να αναλαμβάνουν εργασίες επαγγελματικού καθαρισμού.

Η Airbnb έχει ήδη ξεκινήσει να ελέγχει τις καταχωρίσεις και να ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες για την προσαρμογή των κανόνων τους. Όσοι επιθυμούν ειδικές εξαιρέσεις μπορούν να ζητήσουν έγκριση, εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη. Διαφορετικά, οι μη εγκεκριμένοι όροι θα επισημαίνονται στους ταξιδιώτες.

Οι αλλαγές προκαλούν αντιδράσεις μεταξύ ιδιοκτητών, που φοβούνται αύξηση του κόστους καθαρισμού και πιθανή μετακύλισή του στις τιμές διαμονής.