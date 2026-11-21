Λιγότερα παιδιά έως το 2050 - Η θέση της Ελλάδας στο δημογραφικό.

Συνεχίζεται η μείωση των νοικοκυριών με παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αυξάνονται τα νοικοκυριά ενός ατόμου και περιορίζεται η αναλογία των ανηλίκων στον πληθυσμό. Τα νέα στοιχεία της Eurostat για το 2025 αποτυπώνουν τη δημογραφική συρρίκνωση, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες που διαθέτουν περιφέρειες με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά παιδιών.

Περισσότερα από τρία στα τέσσερα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν παιδιά, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, στις 20 Νοεμβρίου.

Το 2025, το 76,6% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών δεν περιλάμβανε παιδιά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πτωτική τάση των τελευταίων 15 ετών. Το ποσοστό των νοικοκυριών με παιδιά μειώθηκε από 26,9% το 2010 σε 25,9% το 2015 και 25% το 2020, για να υποχωρήσει στο 23,3% το 2025.

Την ίδια περίοδο, αυξήθηκαν σημαντικά τα νοικοκυριά που αποτελούνται από έναν ενήλικο χωρίς παιδιά. Το ποσοστό τους διαμορφώθηκε στο 37,5% το 2025, έναντι 33,6% το 2015. Αντίθετα, τα νοικοκυριά με ζευγάρια και παιδιά περιορίστηκαν από 16,6% σε 14,7%.

Οι υψηλότερες αναλογίες ζευγαριών με παιδιά καταγράφηκαν στη Σλοβακία (20,3%), στην Κύπρο (19,6%), στην Τσεχία (18,4%) και στο Λουξεμβούργο (18,3%).

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Τα μονογονεϊκά νοικοκυριά αντιπροσώπευαν το 3% του συνόλου στην ΕΕ, με την Εσθονία να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό, 9,4%, και να ακολουθούν η Λετονία με 7% και η Ιρλανδία με 6,9%.

Ιδιαίτερα υψηλή είναι η αναλογία νοικοκυριών ενός ατόμου χωρίς παιδιά στη Λιθουανία, όπου φτάνει το 62,5%, ενώ στην Εσθονία διαμορφώνεται στο 53,8% και στη Φινλανδία στο 47,9%.

Λιγότερα παιδιά έως το 2050 - Η θέση της Ελλάδας

Η δημογραφική συρρίκνωση αποτυπώνεται και στη συμμετοχή των παιδιών στον συνολικό πληθυσμό. Το 2010, οι ανήλικοι έως 17 ετών αποτελούσαν το 18,7% του πληθυσμού της ΕΕ, ποσοστό που μειώθηκε στο 17,6% το 2025 και προβλέπεται να υποχωρήσει στο 15,6% έως το 2050.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών. Η γαλλική Μαγιότ εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό παιδιών, 50,6%, ενώ ακολουθούν η Γαλλική Γουιάνα με 36,4% και η Ρεϊνιόν με 25,2%.

Στον αντίποδα, 26 ευρωπαϊκές περιφέρειες εμφανίζουν ποσοστά παιδιών κάτω του 15%. Βρίσκονται στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Μάλτα και την Ελλάδα. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Σαρδηνία (12,3%) και στην ισπανική Αστούριας (12,5%).

Παράλληλα, σημαντικές οικονομικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά.

Το 2025, το 8,5% των ατόμων που ζούσαν σε αυτά αδυνατούσε να διατηρήσει επαρκώς ζεστή την κατοικία του, έναντι 9% το 2024.

Επιπλέον, το 8% δεν μπορούσε να εξασφαλίσει γεύμα με πρωτεΐνη κάθε δεύτερη ημέρα, ενώ το 27,3% αδυνατούσε να καλύψει το κόστος διακοπών μίας εβδομάδας.

Σε σύγκριση με το 2019, η αδυναμία εξασφάλισης επαρκούς διατροφής αυξήθηκε κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η αδυναμία θέρμανσης κατά 2,1 μονάδες, αναδεικνύοντας τις συνεχιζόμενες πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.