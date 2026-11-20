Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε σήμερα στα social media και έδωσε το δικό του… τόνο για το επίδομα 400 ευρώ που πληρώνεται στους συνταξιούχους για να πιάσει και το trend με τη νεολαία.

Το επίδομα 400 ευρώ πληρώνονται σήμερα το απόγευμα περισσότεροι από 2 εκατ. συνταξιούχοι που είναι άνω των 65 ετών, ανεξάρτητα από το ύψος της σύνταξης που λαμβάνουν ή την προσωπική περιουσία που έχουν και τα ενοίκια που ενδεχομένως λαμβάνουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε σήμερα στα social media και έδωσε το δικό του… τόνο για το επίδομα 400 ευρώ που πληρώνεται στους συνταξιούχους για να πιάσει και το trend με τη νεολαία.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός ξεκίνησε με μια αναφορά στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto 6 (GTA 6) και στα χριστουγεννιάτικα δώρα που αγοράζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες στα εγγόνια τους. «Ποιος από εσάς θα ζητήσει το Grand Theft Auto 6 δώρο από τον παππού και τη γιαγιά για τα Χριστούγεννα; Ξέρουμε όλοι ότι δύσκολα χαλάνε χατίρι στα εγγόνια τους. Ελπίζω λοιπόν ότι φέτος θα έχουν μια δυνατότητα παραπάνω να τους αγοράσουν ένα έξτρα δώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Πόσο κοστίζει το GTA 6;

Πόσο κοστίζει το GTA 6; 80 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι παππούδες και γιαγιάδες μπορούν να το πάρουν στα εγγόνια. Ανεξάρτητα από το επίδομα 400 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Όχι όμως όλοι. Γιατί το 400αρι πρέπει να πάει στη λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ, στη θέρμανση και στα ψώνια για τα Χριστούγεννα. Και γιατί η σύνταξη σε πολλές περιπτώσεις τελειώνει στα μέσα του μήνα για τον παππού και τη γιαγιά.

Πόση σύνταξη παίρνει ο παππούς ή η γιαγιά;

Αποκαλυπτικά τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας (ΗΔΥΚΑ-Π/Σ «ΗΛΙΟΣ») για τον Οκτώβριο 2026

Το 34,6% των συνταξιούχων (881.495 άνθρωποι) με σύνταξη έως 658 € καθαρά (700 € μεικτά)

Το 16,2% των συνταξιούχων (411.472 άνθρωποι) με σύνταξη έως 470 € καθαρά (500 € μεικτά)

Η χώρα μας έχει τους περισσότερους χαμηλοσυνταξιούχους στην Ευρωζώνη

Από τα στοιχεία του Πίνακα Σ.1 του Παραρτήματος της Έκθεσης προκύπτει ότι επί του συνόλου των συνταξιούχων τον Οκτώβριο 2026 (2.542.800):

Συντάξεις έως 940 € καθαρά (1.000 € μεικτά) λαμβάνουν 1.362.504 συνταξιούχοι (ποσοστό 53,6%).

Συντάξεις έως 658 € καθαρά (700 € μεικτά) λαμβάνουν 881.495 συνταξιούχοι (ποσοστό 34,6%).

Συντάξεις έως 564 € καθαρά (600 € μεικτά) λαμβάνουν 665.576 συνταξιούχοι (ποσοστό 26,1%).

Συντάξεις έως 470 € καθαρά (500 € μεικτά) λαμβάνουν 411.472 συνταξιούχοι (ποσοστό 16,2%).

Τεράστια αδικία με την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ – Επιλογή της κυβέρνησης να εξαιρέσει 350.000 συνταξιούχους

Η ανακοίνωση του ΕΝΔΙΣΥ για το επίδομα: Στα τέλη Νοεμβρίου, έχει δεσμευτεί η Κυβέρνηση ότι θα καταβάλλει την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ στους συνταξιούχους.

Ξέχασε όμως, η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, να μας πουν ότι οι συνταξιούχοι ανήλθαν σε 2.542.800 (στοιχεία Οκτωβρίου από την έκθεση «ΗΛΙΟΣ» του ΕΦΚΑ)!

Άρα, σχεδόν 350.000 συνταξιούχοι δεν θα λάβουν ούτε 1 ευρώ…

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με ηλικιακά κριτήρια. Όσοι είναι άνω των 65 ετών στις 31/12/2025, δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση. Οι υπόλοιποι που βγήκαν στη σύνταξη νωρίτερα (πχ στα 62 έτη) με διατάξεις της επίσημης ελληνικής νομοθεσίας, ας πρόσεχαν! Τώρα, πρέπει να περιμένουν και εκείνοι, πότε θα γίνουν 65 ετών, για να ενταχθούν στην σχετική οικονομική ενίσχυση.

Εκτός όμως από την πρόδηλη ηλικιακή αδικία, υπάρχουν και άλλες που αναδεικνύει το Ενιαίο Δίκτυο των Συνταξιούχων. Έχουμε και λέμε, λοιπόν:

Τα αμφιτεροπλεύρως ορφανά κ. Μητσοτάκη τα ξεχάσατε! Ντροπή! (παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς, δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ!).

Οι συνταξιούχοι χηρείας και αναπηρίας που είναι μικρότεροι των 60 ετών(δεν θα πάρουν ούτε 1 ευρώ!).

Δίνετε κ. Μητσοτάκη και πολύ καλώς δίνετε το επίδομα των 400€, σε 10.000 συνταξιούχους κατοίκων εξωτερικού, που είναι συνταξιούχοι (και λαμβάνουν σύνταξη από το εξωτερικό), που η συμμετοχή τους στην ασφάλιση στην Ελλάδα ήταν 3 έως 4 χρόνια περίπου και λαμβάνουν συμμετοχή στη σύνταξη, της τάξης των 30 έως 70 ευρώ τον μήνα.

Την ίδια στιγμή, χαμηλοσυνταξιούχοι που δούλεψαν στην Ελλάδα και λαμβάνουν σύνταξη 470€ με 4.500 ημέρες εργασίας, οι οποίοι σήμερα είναι 63 ή 64 ετών (δεν θα πάρουν ούτε 1 ευρώ!).

Αυτή είναι η φροντίδα από την Ελληνική Κυβέρνηση και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη προς τους συνταξιούχους της χώρας μας!

Σε λίγες μέρες, πρόκειται να «κλειδώσουν» οι τελικοί δικαιούχοι από τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΕΦΚΑ.

Απαιτούμε, την ύστατη αυτή στιγμή, από αυτήν την κυβέρνηση να νομοθετήσει, (να εξετάσει και να διορθώσει αδικίες), καταργώντας το ηλικιακό όριο.

Απαιτούμε να μην δημιουργεί συνταξιούχους δύο ταχυτήτων για άλλη μια φορά.

Η κυβέρνηση να σταματήσει επιτέλους να κοροϊδεύει τον Έλληνα συνταξιούχο δίνοντας τα κομμένα «ψίχουλα» της προηγούμενης κυβέρνησης!!

Το ΕΝΔΙΣΥ, δεν θα πάψει να διεκδικεί 13η και 14η σύνταξη ακέραια ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ τους συνταξιούχους. Χωρίς ηλικιακά κριτήρια. Χωρίς διακρίσεις. Χωρίς αδικίες».