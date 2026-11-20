Με κάθε νέα σύμβαση ηλεκτρικού ρεύματος με σταθερό τιμολόγιο.

Η Black Friday έφτασε και η Protergia, η ενέργεια της METLEN και ο μεγαλύτερος ιδιώτης πάροχος ενέργειας στην Ελλάδα, φέρνει προσφορές και στον λογαριασμό ρεύματος. Με 100€ έκπτωση σε κάθε νέα σύμβαση ηλεκτρικού ρεύματος με σταθερό τιμολόγιο, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις έχουν έναν ακόμη λόγο να επιλέξουν τη σιγουριά μιας σταθερής τιμής.

Για τους νέους πελάτες της Protergia, τα οφέλη δεν περιορίζονται στην προσφορά της Black Friday. Η κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών συνδυάζεται με υπηρεσίες και πρόσθετα προνόμια που μπορούν να αξιοποιούν στην καθημερινότητά τους, δίνοντας περισσότερη αξία στη σχέση τους με τον πάροχο και μετά την περίοδο των προσφορών.

Στα πρόσθετα αυτά οφέλη περιλαμβάνεται και το Protergia Club, με εκπτώσεις, προσφορές και αποκλειστικά προνόμια από κορυφαία brands. Μέσα από ένα διαρκώς διευρυνόμενο δίκτυο συνεργατών, οι πελάτες μπορούν να βρίσκουν προσφορές που ταιριάζουν στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, κερδίζοντας και πέρα από τον λογαριασμό ενέργειας.

Η προσφορά είναι ήδη ενεργή και ισχύει έως τις 27 Νοεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σε οποιοδήποτε από τα 85 καταστήματα Protergia πανελλαδικά, στο 18311 ή στο protergia.gr.