Η προαναγγελία του πρωθυπουργού για το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους που καταβάλλεται σήμερα.

Με άρωμα… GTA VI, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε το επίδομα των 400 ευρώ που θα δουν σήμερα στους λογαριασμούς τους παραπάνω από 2 εκατ. συνταξιούχοι.

«Ξέρουμε ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες δύσκολα χαλάνε χατίρι στα εγγόνια τους. Ελπίζω λοιπόν ότι φέτος θα έχουν μία παραπάνω δυνατότητα να τους αγοράσουν ένα έξτρα δώρο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Χάρη στην καλή πορεία της οικονομίας και στα αυξημένα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής το ποσό είναι αυξημένο κατά 150 ευρώ σε σχέση με πέρυσι και οι δικαιούχοι είναι ένα εκατομμύριο περισσότεροι από πέρυσι. Ξέρω ότι τα 400 ευρώ δεν λύνουν το πρόβλημα και πως οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες, αλλά κάνουμε ένα ακόμη βήμα για την αποκατάσταση των αδικιών».