Το κόστος ανάπτυξης του GTA 6 εκτιμάται ότι ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια, γεγονός που θα το καθιστά το ακριβότερο βιντεοπαιχνίδι που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα.

Το Grand Theft Auto 6 σημειώνει το πιο επιτυχημένο εμπορικό ντεμπούτο στην ιστορία της βιομηχανίας του θεάματος, μετά την κυκλοφορία του την Πέμπτη, έπειτα από 13 χρόνια αναμονής.

Το πολυαναμενόμενο παιχνίδι δράσης και περιπέτειας σημείωσε περισσότερες από 24,5 εκατομμύρια πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προπαραγγελιών και των αγορών κατά την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του, αποφέροντας έσοδα περίπου 2,36 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων Sensor Tower.

Συγκριτικά, η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις μέχρι στιγμής φέτος, το «Spider-Man: Brand New Day», συγκέντρωσε 2,5 δισ. δολάρια κατά την προβολή της στους κινηματογράφους.

Η Rockstar, δημιουργός του παιχνιδιού, και η μητρική της εταιρεία Take-Two δεν έχουν δημοσιοποιήσει επίσημα στοιχεία για τις πωλήσεις, ωστόσο ανέφεραν ότι η ζήτηση ήταν «πρωτοφανής».

Το GTA 6 αποτελεί την τελευταία προσθήκη στη σειρά παιχνιδιών εγκληματικής δράσης της Rockstar, η οποία μετρά σχεδόν τρεις δεκαετίες παρουσίας και συγκαταλέγεται στις δημοφιλέστερες στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών.

Μέσα από τις ιστορίες επαγγελματιών εγκληματιών στη Λεονίντα, μια φανταστική πολιτεία εμπνευσμένη από τη Φλόριντα, η σειρά σατιρίζει το αμερικανικό όνειρο.

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Στη νέα έκδοση πρωταγωνιστούν δύο νέοι χαρακτήρες, η Λουσία και ο σύντροφός της Τζέισον, ένα ζευγάρι μικροκακοποιών.

Το κόστος ανάπτυξης του GTA 6 εκτιμάται ότι ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια, γεγονός που θα το καθιστά το ακριβότερο βιντεοπαιχνίδι που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα.

Πωλήσεις-ρεκόρ

Η εταιρεία ερευνών της αγοράς βιντεοπαιχνιδιών Niko Partners εκτιμά ότι οι συνολικές πωλήσεις του GTA 6 θα ξεπεράσουν τα 3 δισ. δολάρια παγκοσμίως μέσα στη φετινή χρονιά.

Ένα τέτοιο ποσό θα κατατάξει το παιχνίδι ανάμεσα στις εμπορικότερες κυκλοφορίες στην ιστορία της ψυχαγωγίας. Ωστόσο, θα εξακολουθεί να υπολείπεται της ταινίας «Όσα παίρνει ο άνεμος» (Gone with the Wind) του 1939, οι συνολικές εισπράξεις της οποίας υπολογίζονται σε 4,5 δισ. δολάρια σε σημερινές τιμές, μετά την προσαρμογή για τον πληθωρισμό.

Τα επόμενα στοιχήματα της Rockstar

Η Rockstar αναμένεται να αποκομίσει ακόμη μεγαλύτερα κέρδη από το GTA 6 τα επόμενα χρόνια.

Η εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη δεν έχει ανακοινώσει ακόμη πότε θα κυκλοφορήσει η έκδοση του παιχνιδιού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές (PC), ούτε έχει προσδιορίσει ημερομηνία για την επέκταση της λειτουργίας πολλαπλών παικτών (multiplayer). Η συγκεκριμένη λειτουργία θα επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να αναλαμβάνουν αποστολές μέσω διαδικτύου.

Αν η πορεία του GTA 5 αποτελεί ένδειξη για το μέλλον, η λειτουργία πολλαπλών παικτών (multiplayer) θα προσθέσει δεκάδες ώρες παιχνιδιού και θα δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων για τη Rockstar, καθώς οι παίκτες θα μπορούν να αγοράζουν με πραγματικά χρήματα εικονικό νόμισμα, το οποίο θα χρησιμοποιούν για την απόκτηση ακινήτων, αυτοκινήτων και άλλων αγαθών μέσα στο παιχνίδι.

Το GTA 6 κυκλοφόρησε παγκοσμίως στις 19 Νοεμβρίου, έπειτα από αλλεπάλληλες αναβολές που είχαν ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ανυπομονησία των φίλων της σειράς.

Ορισμένοι κριτικοί το έχουν ήδη χαρακτηρίσει μία από τις πιο εντυπωσιακές εμπειρίες στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών. Ο ιστότοπος ψυχαγωγίας IGN το περιέγραψε ως ένα αριστούργημα, σχεδιασμένο με εξαιρετική τεχνική αρτιότητα.

Η κυκλοφορία του παιχνιδιού τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, σε διαφορετικές ζώνες ώρας ανά τον κόσμο, οδήγησε πολλούς παίκτες να μείνουν ξύπνιοι όλη τη νύχτα, ενώ αρκετοί πήραν άδεια από την εργασία τους την επόμενη ημέρα για να ασχοληθούν με αυτό.

Η κυκλοφορία του GTA 6 έσπασε και το ρεκόρ βραδινής κίνησης δεδομένων της Virgin Media O2, καθώς χιλιάδες χρήστες έσπευσαν να κατεβάσουν στις κονσόλες τους το τεράστιο αρχείο του παιχνιδιού, μεγέθους 212 GB.

Το βίαιο και εγκληματικό περιεχόμενο του παιχνιδιού έχει οδηγήσει σε παρεμβάσεις λογοκρισίας στην Ιαπωνία, ενώ, όπως και οι προηγούμενοι τίτλοι της σειράς, δεν έχει εγκριθεί για κυκλοφορία στην ηπειρωτική Κίνα.

Με πληροφορίες από BBC