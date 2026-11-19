Πριν από 13 χρόνια, η προηγούμενη έκδοση του GTA 5 είχε αποφέρει συνολικά έσοδα ύψους περίπου 5,4 δισ. δολάρια συν επιπλέον 5,4 δισ., από το GTA Online,

Ο πανικός γύρω από την κυκλοφορία της 6ης έκδοση του Grand Theft Auto μετά από 13 ολόκληρα χρόνια έχει ήδη αποφέρει δισεκατομμύρια σε έσοδα.

Μέσα σε ελάχιστες ώρες μετρά ήδη το αστρονομικό ποσό των 1,84 δισ. δολαρίων σε πωλήσεις σύμφωνα με την εταιρεία Sensor Tower. Με απλά λόγια, ξεπέρασε ακόμα και το παγκόσμιο κινηματογραφικό φαινόμενο της »«Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν που έφτασε στα 1,80 δισ. δολάρια.

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο ιλιγγιώδης αριθμός πωλήσεων του GTA 6 ενδέχεται να έχει ήδη ξεπεραστεί (την ώρα που γράφεται αυτό το άρθρο).

Αν και η Sensor Tower ενημέρωσε το σύστημα παρακολούθησής της την Πέμπτη, τα σχετικά διαγράμματα φαίνεται να περιλαμβάνουν προπωλήσεις μόνο έως και την Τρίτη, πράγμα που σημαίνει ότι η εκτίμηση των 1,84 δισ. δολαρίων δεν συνυπολογίζει τη χθεσινή ημέρα, όταν δηλαδή δημοσιεύθηκαν όλες εκείνες οι διθυραμβικές κριτικές, ούτε τη σημερινή μέρα, την ημέρα δηλαδή επίσημης κυκλοφορίας του videogame.

Επομένως, οι πωλήσεις του GTA 6 μέχρι αυτή την ώρα είναι πολύ πιθανό να έχουν φτάσει τα 2 δισ. δολάρια.

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Ακόμα πουλάει το GTA 5

Πριν από 13 χρόνια, η προηγούμενη έκδοση του GTA 5 είχε αποφέρει συνολικά έσοδα ύψους περίπου 5,4 δισ. δολάρια συν επιπλέον 5,4 δισ, από το GTA Online, σύμφωνα με την εφημερίδα The Wall Street Journal. Και οι πωλήσεις δεν σταμάτησαν εκεί. Ακόμη και τα τελευταία τέσσερα χρόνια, το GTA 5, που ήδη κυκλοφορούσε σχεδόν μια δεκαετία, συνεχίζει να καταγράφει πωλήσεις κατά μέσο όρο 400 εκατομμύρια δολάρια.

Σε κινηματογραφικούς όρους, τότε το 2013, η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα ήταν το «Frozen» της Disney, το οποίο απέφερε 1,28 δισ. δολάρια. Όσο τεράστια και αν ήταν η επιτυχία της ταινίας όμως δεν συνεχίζει να αποφέρει κατά μέσο όρο 400 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Συμπέρασμα: Το GTA 6 μόλις άρχισε να μετρά έσοδα. Άρα η Rockstar Games μάλλον δεν προτίθεται να ρισκάρει την αξία της επωνυμίας ή τη φήμη της, για μία κινηματογραφική ή τηλεοπτική μεταφορά, δεδομένου ότι τα έσοδα για την εταιρεία θα αποτελούσαν, κατά πάσα πιθανότητα, ένα πολύ μικρό κλάσμα των κερδών που ήδη αποκομίζει από το ίδιο το παιχνίδι.

Όπως δήλωσε πριν από λίγες μέρες ο Διευθύνων Σύμβουλος της Take-Two Interactive, της μητρικής εταιρείας της Rockstar, Strauss Zelnick, στο «The David Rubenstein Show»: «Είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί όσον αφορά την επέκταση σε άλλους τομείς, καθώς πρόκειται για μια εταιρεία που βασίζεται στη δημιουργικότητα και στόχος μας είναι να προσφέρουμε την καλύτερη ψυχαγωγία στον κόσμο».

Με πληροφορίες του Hollywood Reporter