Τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 44,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15%, ενώ τα EBITDA βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς διαμορφώθηκαν στα 50,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 18%.

Αύξηση της κερδοφορίας και του κύκλου εργασιών κατέγραψε η IDEAL Holdings στο εννεάμηνο του 2026, με θετική συνεισφορά από τις εταιρείες του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου και σημαντική ώθηση από την πλήρη ενοποίηση της Μπάρμπα Στάθης.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 412,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 23% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η ανάπτυξη αποδίδεται τόσο στην ενίσχυση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων όσο και στη διεύρυνση της ενοποιημένης βάσης του ομίλου.

Τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 44,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15%, ενώ τα EBITDA βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς διαμορφώθηκαν στα 50,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 18%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση της καθαρής κερδοφορίας. Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 28%, φθάνοντας τα 30,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 33%, στα 21,7 εκατ. ευρώ, έναντι 16,4 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Θετικές επιδόσεις σε Byte, attica και Μπάρμπα Στάθης

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, ο όμιλος Byte κατέγραψε έσοδα 96,5 εκατ. ευρώ και συγκρίσιμα EBITDA 13,9 εκατ. ευρώ. Τα πολυκαταστήματα attica εμφάνισαν κύκλο εργασιών 181,4 εκατ. ευρώ, με συγκρίσιμα EBITDA 21,7 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 12,9 εκατ. ευρώ.

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Αντίστοιχα, η Μπάρμπα Στάθης παρουσίασε έσοδα 102,5 εκατ. ευρώ, συγκρίσιμα EBITDA 10,6 εκατ. ευρώ και συγκρίσιμα καθαρά κέρδη 4,9 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η IDEAL Holdings προχώρησε εντός του εννεαμήνου σε επιστροφή κεφαλαίου 0,85 ευρώ ανά μετοχή, διαθέτοντας συνολικά 47,6 εκατ. ευρώ στους μετόχους της.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, επισήμανε ότι οι βελτιωμένες επιδόσεις επιβεβαιώνουν τη δυναμική της αναπτυξιακής στρατηγικής του ομίλου και ενισχύουν την εμπιστοσύνη της διοίκησης στις προοπτικές των επιχειρήσεων. Όπως υπογράμμισε, προτεραιότητα παραμένει η περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρειών του χαρτοφυλακίου, με στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερων και περισσότερο εξωστρεφών επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, η διοίκηση συνεχίζει να εξετάζει νέες επενδυτικές ευκαιρίες, με συγκεκριμένα κριτήρια απόδοσης και μακροπρόθεσμο προσανατολισμό. Οι επιδόσεις του εννεαμήνου, σύμφωνα με τη διοίκηση, στηρίζουν τις εκτιμήσεις για το σύνολο της χρήσης του 2026, διατηρώντας στο επίκεντρο τη δημιουργία διατηρήσιμης αξίας για τους μετόχους.