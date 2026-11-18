Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 10,5%, στα 209,1 εκατ. ευρώ, από 189,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2025, ενώ τα δημοσιευμένα EBITDA σημείωσαν πολύ μεγαλύτερη άνοδο, κατά 52,2%, φθάνοντας τα 290,8 εκατ. ευρώ

Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας κατέγραψε η ElvalHalcor στο 9μηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ενισχύονται κατά 78,4%, φθάνοντας τα 175,1 εκατ. ευρώ, έναντι 98,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 3,32 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 21,2%, από 2,74 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, εξέλιξη που αντανακλά τόσο την αύξηση των πωλούμενων ποσοτήτων όσο και τις υψηλότερες διεθνείς τιμές των μετάλλων.

Η σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών της θυγατρικής της Viohalco συνοδεύτηκε από αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, αλλά και από ιδιαίτερα θετική επίδραση των διακυμάνσεων στις τιμές των μετάλλων. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 10,5%, στα 209,1 εκατ. ευρώ, από 189,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2025, ενώ τα δημοσιευμένα EBITDA σημείωσαν πολύ μεγαλύτερη άνοδο, κατά 52,2%, φθάνοντας τα 290,8 εκατ. ευρώ. Η διαφορά μεταξύ των δύο μεγεθών συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το λογιστικό αποτέλεσμα μετάλλου, το οποίο διαμορφώθηκε σε κέρδος 91,5 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 6,5 εκατ. ευρώ πέρυσι. Πρόκειται για εξέλιξη που συνέβαλε καθοριστικά στη διεύρυνση της συνολικής κερδοφορίας, αναδεικνύοντας παράλληλα την επίδραση που ασκούν οι μεταβολές των διεθνών τιμών στα αποτελέσματα του ομίλου.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 82,4%, στα 211,3 εκατ. ευρώ, από 115,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας ανήλθαν σε 168,3 εκατ. ευρώ, έναντι 93,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Θετική ήταν και η εξέλιξη των χρηματοοικονομικών εξόδων, τα οποία μειώθηκαν κατά 4,9%, στα 25,4 εκατ. ευρώ, λόγω του χαμηλότερου δανεισμού και των αυξημένων εσόδων από τόκους καταθέσεων.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, ο κλάδος αλουμινίου αποτέλεσε βασικό μοχλό ανάπτυξης, με τον όγκο πωλήσεων να αυξάνεται κατά 5,9%, φθάνοντας τους 345.000 τόνους, χάρη στην ισχυρή ζήτηση από τους τομείς των μεταφορών και της άκαμπτης συσκευασίας. Αντίθετα, στον κλάδο χαλκού οι πωλήσεις παρέμειναν σταθερές στους 132.000 τόνους, καθώς η αυξημένη ζήτηση από τη βιομηχανία και την ενέργεια αντισταθμίστηκε από την υποχώρηση στον κατασκευαστικό τομέα. Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να μετατοπίζει το προϊοντικό της μείγμα προς προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, επιδιώκοντας τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ενίσχυση των ταμειακών ροών, καθώς οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε 159 εκατ. ευρώ, έναντι 40 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε στα 258,9 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, συνυπολογίζοντας τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 250 εκατ. ευρώ. Χωρίς τα καθαρά έσοδα της αύξησης, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 495,7 εκατ. ευρώ, έναντι 605,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Την ίδια περίοδο, οι επενδύσεις ανήλθαν σε 82 εκατ. ευρώ, ενώ καταβλήθηκε μέρισμα 41 εκατ. ευρώ.