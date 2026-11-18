Σε επίπεδο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ο εμπορικός κλάδος παρουσίασε αύξηση πωλήσεων 11% και κερδών προ φόρων 21,1%, ενώ στις υπηρεσίες πληροφορικής οι αντίστοιχοι ρυθμοί διαμορφώθηκαν σε 15,8% και 21,2%.

Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας κατέγραψε ο όμιλος Quest στο 9μηνο του 2026, με τον κύκλο εργασιών να ξεπερνά το 1,1 δισ. ευρώ και τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες να εμφανίζουν ισχυρή δυναμική.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,128 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 10,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 78 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 5,7%. Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 5,5%, φθάνοντας τα 54 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 14,7%, στα 42,2 εκατ. ευρώ.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η εικόνα των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,5%, τα EBITDA κατά 16,2% και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές κατά 26,6%. Η διαφοροποίηση συνδέεται με την πώληση του μεγαλύτερου μέρους των φωτοβολταϊκών σταθμών της Quest Energy τον Δεκέμβριο του 2025.

Σε επίπεδο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ο εμπορικός κλάδος παρουσίασε αύξηση πωλήσεων 11% και κερδών προ φόρων 21,1%, ενώ στις υπηρεσίες πληροφορικής οι αντίστοιχοι ρυθμοί διαμορφώθηκαν σε 15,8% και 21,2%. Η ανάπτυξη της πληροφορικής στηρίζεται στα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και στη διεθνή δραστηριότητα, από την οποία προέρχεται περίπου το 50% των εσόδων του κλάδου. Παράλληλα, η ACS κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 6,8% και κερδών προ φόρων 11,3%, αξιοποιώντας τη διεύρυνση του πελατολογίου και τις επενδύσεις σε αυτοματισμούς. Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν σε 65,9 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, έναντι καθαρού δανεισμού 1,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση προβλέπει αύξηση πωλήσεων με ρυθμό αντίστοιχο του 9μήνου και ηπιότερη ενίσχυση της κερδοφορίας. Στην πληροφορική αναμένεται διψήφια ανάπτυξη, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων να υπερβαίνει τα 600 εκατ. ευρώ. Πέρα από τις οικονομικές επιδόσεις, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο σημαντικές εταιρικές εξελίξεις που δρομολογήθηκαν μετά την ολοκλήρωση του 9μήνου.

Η πρώτη αφορά τη διαδικασία εισαγωγής της Uni Systems στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω δημόσιας προσφοράς μέρους των υφιστάμενων μετοχών της και εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens. Η διαδικασία βασίζεται στις εταιρικές αποφάσεις της 2ας και 3ης Νοεμβρίου 2026 και τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της αίτησης εισαγωγής από την Euronext Athens.

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Σύμφωνα με τη διοίκηση, η αυτόνομη χρηματιστηριακή παρουσία της Uni Systems αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη ανάδειξη της εσωτερικής αξίας του ομίλου Quest.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Uni Systems αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θυγατρικές του ομίλου, με ισχυρή παρουσία στην ελληνική και διεθνή αγορά πληροφορικής και σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Η δεύτερη σημαντική εξέλιξη αφορά την ACS, στην οποία ο όμιλος Quest αναμένεται να ανακτήσει τον πλήρη μετοχικό έλεγχο. Στις 30 Οκτωβρίου 2026, η Quest άσκησε το δικαίωμα επαναγοράς του 20% της ACS από τη GENERAL LOGISTICS SYSTEMS B.V. (GLS), μετά τη μη άσκηση από την τελευταία του δικαιώματος απόκτησης του υπόλοιπου 80% της εταιρείας, όπως προβλεπόταν στη συμφωνία του Οκτωβρίου 2024.

Το τίμημα της επαναγοράς ανέρχεται σε 37 εκατ. ευρώ, πλέον των προβλεπόμενων προσαρμογών. Υπενθυμίζεται ότι η GLS είχε καταβάλει τον Οκτώβριο του 2024 ποσό 74 εκατ. ευρώ, με επιπλέον προσαρμογές περίπου 3 εκατ. ευρώ, για την απόκτηση του ίδιου ποσοστού.

Η διαφορά μεταξύ των δύο συναλλαγών δημιουργεί καθαρό χρηματοοικονομικό όφελος περίπου 37 εκατ. ευρώ για τον όμιλο Quest. Η ολοκλήρωση της επαναγοράς αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου 2026, οπότε ο όμιλος θα επανέλθει στην κατοχή του 100% της ACS. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο όφελος δεν θα καταγραφεί στα αποτελέσματα της χρήσης 2026, αλλά θα ενισχύσει τα ίδια κεφάλαιά της.