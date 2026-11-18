Το συνολικό ονομαστικό ποσό της αύξησης δεν θα υπερβαίνει το 10%.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9 Δεκεμβρίου 2026 συγκαλεί η Eurobank, με βασικό αντικείμενο την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στόχο τη μερική χρηματοδότηση της σχεδιαζόμενης εξαγοράς της First Investment Bank στη Βουλγαρία και τη διατήρηση της ισχυρής κεφαλαιακής θέσης του ομίλου.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου με μοναδικό θέμα την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δυνατότητα κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το συνολικό ονομαστικό ποσό της αύξησης δεν θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία χορήγησης της εξουσιοδότησης.

Η διαδικασία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσω επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (Accelerated Bookbuild – ABB), με διάθεση των νέων μετοχών σε ειδικούς επενδυτές. Η επιλογή αυτή αποσκοπεί στην ταχύτερη άντληση κεφαλαίων, περιορίζοντας την έκθεση της τράπεζας στις διακυμάνσεις των αγορών και διευκολύνοντας την προσέλκυση νέων θεσμικών επενδυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης ενδέχεται να περιορίσει το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων, εκτιμώντας ωστόσο ότι η επίπτωση δικαιολογείται από τα αναμενόμενα οφέλη της εξαγοράς.

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Η κατώτατη τιμή διάθεσης προτείνεται στα 0,22 ευρώ ανά μετοχή, ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία και αποτελεί το νόμιμο ελάχιστο όριο, χωρίς να προδικάζει την τελική τιμή έκδοσης. Η τελική τιμή, ο αριθμός των νέων μετοχών και το ύψος της αύξησης θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τις χρηματιστηριακές συνθήκες και την επενδυτική ζήτηση.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι θα επιδιώξει τον περιορισμό ενδεχόμενης έκπτωσης έναντι της χρηματιστηριακής τιμής, προστατεύοντας τα συμφέροντα της τράπεζας και των μετόχων. Στη διαδικασία κατανομής θα μπορεί επίσης να συνεκτιμηθεί ενδιαφέρον συμμετοχής υφιστάμενων μετόχων, εφόσον το επιτρέπουν οι σχετικοί κανόνες.

Εφόσον δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου.