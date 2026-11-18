Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 383,72 εκατ. ευρώ, έναντι 290,40 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, με τον όγκο συναλλαγών στα 58,9 εκατ. τεμάχια.

Απώλειες κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, με τις τραπεζικές μετοχές να πρωταγωνιστούν στις ρευστοποιήσεις και τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κάτω από τις 2.600 μονάδες, εν μέσω αυξημένης συναλλακτικής δραστηριότητας.

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.584,51 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,02%. Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 383,72 εκατ. ευρώ, έναντι 290,40 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, με τον όγκο συναλλαγών στα 58,9 εκατ. τεμάχια. Από τη συνολική αξία, 80,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν 46 πακέτα. Συνολικά, 35 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 66 πτωτικά και 35 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 3,57%, στις 3.105,20 μονάδες. Στις τράπεζες, η Eurobank κατέγραψε πτώση 4,54%, κλείνοντας στα 4,68 ευρώ, με τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας, στα 135,5 εκατ. ευρώ. Η Alpha Bank υποχώρησε κατά 4,70%, στα 4,48 ευρώ, με συναλλαγές 47,8 εκατ. ευρώ, ενώ η Πειραιώς έκλεισε στα 9,73 ευρώ με απώλειες 3,85% και τζίρο 33,8 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα διαμορφώθηκε στα 16,59 ευρώ, με πτώση 2,90% και συναλλαγές 45,2 εκατ. ευρώ. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης η Τράπεζα Κύπρου (-2,22%), η Optima Bank (-1,62%) και η CrediaBank (-0,11%).

Ο FTSE 25 έκλεισε στις 6.621,90 μονάδες με απώλειες 2,21%. Μικρότερη ήταν η πτώση για τον FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, που διαμορφώθηκε στις 3.084,90 μονάδες, με -0,28%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Motor Oil σημείωσε βουτιά 4,36%, στα 60,30 ευρώ, η Helleniq Energy υποχώρησε 2,41%, στα 17 ευρώ, και η Metlen έχασε 2,60%, κλείνοντας στα 44,50 ευρώ. Η Titan υποχώρησε 1,81%, στα 44,38 ευρώ. Αντίθετα, ανοδικά έκλεισαν η Allwyn με +0,80%, στα 16,10 ευρώ, η Βιοχάλκο με +0,80%, στα 9,56 ευρώ, και η ΔΕΗ με +0,53%, στα 22,62 ευρώ, καταγράφοντας τζίρο 14,4 εκατ. ευρώ.

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Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν η Trade Estates με άνοδο 1,52%, στα 2,01 ευρώ, και η Σαράντης με +0,99%, στα 12,30 ευρώ. Στον αντίποδα, η Alter Ego υποχώρησε 3,30%, στα 6,41 ευρώ, και η Autohellas 2,09%, στα 9,85 ευρώ.