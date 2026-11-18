Τα βραβεία επιβεβαιώνουν τον ρόλο της ως στρατηγικού συνεργάτη της ελληνικής φιλοξενίας.

Δύο Χρυσά Βραβεία απέσπασε η Miele Professional στα 12α Greek Hospitality Awards 2026, κατακτώντας τις διακρίσεις «Best Hotel Supplier» και «Best Hotel Sustainable Solutions Provider». Η διπλή βράβευση, κατά τη δεύτερη συμμετοχή της εταιρείας στον θεσμό, αποτελεί σημαντική αναγνώριση της συνεισφοράς της στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά και επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως στρατηγικού συνεργάτη των επαγγελματιών της φιλοξενίας. Με μια ολοκληρωμένη πρόταση που υπερβαίνει την προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού και επεκτείνεται σε προϊόντα, τεχνολογικές λύσεις και υπηρεσίες υποστήριξης, η Miele Professional ανταποκρίνεται στις πολλαπλές απαιτήσεις της σύγχρονης ξενοδοχειακής επιχείρησης. Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, στο Divani Apollon Palace & Thalasso, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους των σημαντικότερων επιχειρήσεων και φορέων του ελληνικού τουριστικού κλάδου.

O κ. Σπύρος Στάθης, Miele Professional Business Unit Manager, δήλωσε σχετικά: «Οι φετινές διακρίσεις αποτελούν μια ισχυρή επιβεβαίωση της ηγετικής θέσης της Miele Professional στον κλάδο της φιλοξενίας, η οποία αποτελεί, σταθερά, τον κορυφαίο συνεργάτη των επαγγελματιών εδώ και 55 χρόνια στην Ελλάδα. Αντανακλούν τη διαρκή δέσμευσή μας για ποιότητα, καινοτομία, βιωσιμότητα και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που δημιουργούν πραγματική αξία για τους πελάτες μας. Μέσα από το ολοκληρωμένο σύστημα λύσεών μας, που συνδυάζει εξοπλισμό, αναλώσιμα, ψηφιακή συνδεσιμότητα συσκευών και λύσεις service, συνεχίζουμε να υλοποιούμε το όραμά μας να είμαστε οι συνεργάτες που προσφέρουν τις πιο εμπνευσμένες λύσεις στους πελάτες μας», δήλωσε.

360PRO: Ένα ολοκληρωμένο σύστημα λύσεων για κάθε ανάγκη της φιλοξενίας

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Οι απαιτήσεις μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης εκτείνονται σε πολλές διαφορετικές λειτουργίες, από τη φροντίδα του ιματισμού και την καθαριότητα έως την υγιεινή των σκευών στους χώρους εστίασης. Αναγνωρίζοντας αυτή την πολυπλοκότητα, η Miele Professional έχει αναπτύξει το 360PRO, ένα ολοκληρωμένο σύστημα λύσεων που καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες ξενοδοχείων και εστιατορίων, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στον επαγγελματικό κλάδο.

Το χαρτοφυλάκιο της Miele Professional περιλαμβάνει λύσεις για ένα ευρύ φάσμα ξενοδοχειακών εφαρμογών. Από την επαγγελματική φροντίδα και την εσωτερική πλύση του ιματισμού, έως τις ανάγκες των χώρων ευεξίας και spa, των συνεργείων καθαρισμού και των εγκαταστάσεων πλύσης ρούχων/στολών self-service, οι λύσεις της καλύπτουν διαφορετικές πτυχές της καθημερινής λειτουργίας μιας μονάδας φιλοξενίας. Παράλληλα, διαθέτει εξειδικευμένες λύσεις για τους χώρους bar και εστιατορίου, όπου η άψογη καθαριότητα και η υγιεινή των ποτηριών/σκευών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εσωτερική πλύση του ιματισμού, η οποία επιτρέπει στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να έχουν άμεσο έλεγχο της ποιότητας των υφασμάτων τους και της διαδικασίας πλύσης, χωρίς να εξαρτώνται από τρίτους για την υπηρεσία αυτή. Παράλληλα, η υγιεινή επανεπεξεργασία του ιματισμού και των επιτραπέζιων ποτηριών/σκευών αποτελεί βασική παράμετρο των λύσεων της Miele Professional, συμβάλλοντας στην κάλυψη των απαιτήσεων καθαριότητας και υγιεινής στους χώρους φιλοξενίας και εστίασης.

Από τον σχεδιασμό έως την υποστήριξη: Συνεργασία σε κάθε στάδιο του έργου

Πέρα από τις λύσεις επαγγελματικού εξοπλισμού, η Miele Professional παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί της βρίσκονται δίπλα στους επαγγελματίες σε κάθε στάδιο ενός έργου νέας κατασκευής ή ανακαίνισης, από τις οικονομικές μελέτες σκοπιμότητας και τον επιτόπιο σχεδιασμό έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.

Με αυτόν τον τρόπο, η Miele Professional προσφέρει υποστήριξη κατασκευαστή από μία ενιαία πηγή, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της στον επαγγελματικό εξοπλισμό με συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες των ξενοδοχειακών έργων.

55 χρόνια τεχνογνωσίας και εμπιστοσύνης στην ελληνική φιλοξενία

Με 55 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Miele Professional έχει αναπτύξει μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τους επαγγελματίες της φιλοξενίας, αξιοποιώντας την εμπειρία και την εξειδίκευσή της στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα και την καινοτομία και βαθιά γνώση των αναγκών του ξενοδοχειακού κλάδου, συνεχίζει να εξελίσσει τις λύσεις και τις υπηρεσίες της, προσφέροντας ολοκληρωμένη υποστήριξη στους επαγγελματίες της ελληνικής φιλοξενίας.