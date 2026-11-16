Για πρώτη φορά, η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

H Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες σε 16 ακόμη κατηγορίες των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε, παρουσία κοινού στην αίθουσα «Παύλος Ζάννας», στο εμβληματικό κτίριο του «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του 67ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στη λαμπερή τελετή απονομής στις 16 Ιανουαρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην Αθήνα, την οποία συνδιοργανώνουν η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας - ΕΚΚΟΜΕΔ.



Το Fatherland του Paweł Pawlikowski συγκέντρωσε τις περισσότερες υποψηφιότητες, σε έντεκα κατηγορίες. Ακολουθούν το La Bola Negra των Javier Calvo και Javier Ambrossi, με δέκα υποψηφιότητες, και το Fjord του Cristian Mungiu, με πέντε.

Ευρωπαϊκή Ταινία

Η κατηγορία περιλαμβάνει πέντε υποψήφιες ταινίες μυθοπλασίας, καθώς και τις ταινίες που είναι υποψήφιες στις κατηγορίες «Ευρωπαϊκό Ντοκιμαντέρ» και «Ευρωπαϊκή Ταινία Κινουμένων Σχεδίων», οι οποίες διεκδικούν επίσης το βραβείο «Ευρωπαϊκής Ταινίας».

Οι 15 υποψήφιες ταινίες εκπροσωπούν 19 ευρωπαϊκές χώρες. Έξι από αυτές έχουν σκηνοθετηθεί ή συν-σκηνοθετηθεί από γυναίκες, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 40% του συνόλου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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FATHERLAND Σε σκηνοθεσία Pawel Pawlikowski, παραγωγή των Mario Gianani, Ewa Puszczyńska, Jeanne Tremsal, Lorenzo Mieli, Edward Berger, Dimitri Rassam & Lorenzo Gangarossa (Πολωνία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία) – Ταινία μυθοπλασίας.

FJORD Σε σκηνοθεσία Cristian Mungiu, παραγωγή του Cristian Mungiu (Ρουμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία) – Ταινία μυθοπλασίας.

IN WAVES Σε σκηνοθεσία Phuong MaiNguyen, παραγωγή των Priscilla Bertin, Judith Nora & Nick Shumaker (Γαλλία, Βέλγιο) – Ταινία κινουμένων σχεδίων.

IRON BOY (LE CORSET) Σε σκηνοθεσία Louis Clichy, παραγωγή των Nicolas de Rosanbo & Céline Vanlint (Γαλλία, Βέλγιο) – Ταινία κινουμένων σχεδίων.

JIM QUEEN Σε σκηνοθεσία Marco Nguyen & Nicolas Athan, παραγωγή των Arthur Delabays & David Alric (Γαλλία, Βέλγιο) – Ταινία κινουμένων σχεδίων.

LA BOLA NEGRA Σε σκηνοθεσία Javier Calvo & Javier Ambrossi, παραγωγή των Javier Ambrossi & Javier Calvo (Ισπανία, Γαλλία) – Ταινία μυθοπλασίας.

LA GRADIVA Σε σκηνοθεσία Marine Atlan, παραγωγή της Ines Daïen Dasi (Γαλλία, Ιταλία) – Ταινία μυθοπλασίας.

LETTERS FROM THE SILENCED COUNTRY (LISTY) Σε σκηνοθεσία Andrei Kutsila, παραγωγή του Miroslaw Dembinski (Πολωνία, Λιθουανία, Γερμανία) – Ντοκιμαντέρ.

LUCY LOST Σε σκηνοθεσία Olivier Clert, παραγωγή των Marc Du Pontavice & Lucie Bolze (Γαλλία) – Ταινία κινουμένων σχεδίων.

NAZA Σε σκηνοθεσία Yuval Abraham & Rachel Szor, παραγωγή των Harry Davies, Lindsay Poulton & James Wilson (Ηνωμένο Βασίλειο) – Ντοκιμαντέρ.

REHEARSALS FOR A REVOLUTION Σε σκηνοθεσία Pegah Ahangarani, παραγωγή των Kaveh Farnam & Adria Monés Murlans (Τσεχία, Ισπανία) – Ντοκιμαντέρ.

TO HOLD A MOUNTAIN (PLANINA) Σε σκηνοθεσία Biljana Tutorov & Petar Glomazic, παραγωγή της Biljana Tutorov (Μαυροβούνιο, Σερβία, Γαλλία, Σλοβενία, Κροατία) – Ντοκιμαντέρ.

VIVA CARMEN (CARMEN, L'OISEAU REBELLE) Σε σκηνοθεσία Sébastien Laudenbach, παραγωγή του Damien Brunner, σε συνεργασία με τους Sarah Delmas, Thibaut Ruby & Pierre-Henri Léon (Γαλλία) – Ταινία κινουμένων σχεδίων.

WHISPERS IN THE WOODS (LE CHANT DES FORÊTS) Σε σκηνοθεσία Sébastien Laudenbach, παραγωγή του Damien Brunner, σε συνεργασία με τους Sarah Delmas, Thibaut Ruby & Pierre-Henri Léon (Γαλλία) – Ταινία κινουμένων σχεδίων.

WOMAN UNKNOWN (KVINDE UKENDT) Σε σκηνοθεσία May el-Toukhy, παραγωγή του Mikael Rieks (Δανία, Λετονία, Σουηδία) – Ταινία μυθοπλασίας.

Ευρωπαϊκή Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Το βραβείο απονέμεται σε συνεργασία με την CARTOON, την Ευρωπαϊκή Ένωση Κινηματογράφου Κινουμένων Σχεδίων.

IN WAVES σε σκηνοθεσία Phuong Mai Nguyen (Γαλλία, Βέλγιο)

IRON BOY (LE CORSET) σε σκηνοθεσία Louis Clichy (Γαλλία, Βέλγιο)

JIM QUEEN σε σκηνοθεσία Marco Nguyen & Nicolas Athané (Γαλλία, Βέλγιο)

LUCY LOST σε σκηνοθεσία Olivier Clert (Γαλλία)

VIVA CARMEN (CARMEN, L'OISEAU REBELLE) σε σκηνοθεσία Sébastien Laudenbach (Γαλλία)

Ευρωπαϊκό Ντοκιμαντέρ

LETTERS FROM THE SILENCED COUNTRY (LISTY) σε σκηνοθεσία Andrei Kutsila (Πολωνία, Λιθουανία, Γερμανία)

NAZA σε σκηνοθεσία Yuval Abraham & Rachel Szor (Ηνωμένο Βασίλειο)

REHEARSALS FOR A REVOLUTION σε σκηνοθεσία Pegah Ahangarani (Τσεχία, Ισπανία)

TO HOLD A MOUNTAIN (PLANINA) σε σκηνοθεσία Biljana Tutorov & Petar Glomazić (Μαυροβούνιο, Σερβία, Γαλλία, Σλοβενία, Κροατία)

WHISPERS IN THE WOODS (LE CHANT DES FORÊTS) σε σκηνοθεσία Vincent Munier (Γαλλία)

Ευρωπαίος/α Σκηνοθέτης/τρια

Javier Calvo & Javier Ambrossi για το LA BOLA NEGRA

Cristian Mungiu για το FJORD

Paweł Pawlikowski για το FATHERLAND

Sandra Wollner για το EVERYTIME

Andrey Zvyagintsev για το MINOTAUR

Ευρωπαίος/α Σεναριογράφος

Javier Calvo & Javier Ambrossi για το LA BOLA NEGRA

Cristian Mungiu για το FJORD

Paweł Pawlikowski για το FATHERLAND

Sandra Wollner για το EVERYTIME

Simon Lyashenko & Andrey Zvyagintsev για το MINOTAUR

Ευρωπαία Ηθοποιός

Mathilde Arcel για το WOMAN UNKNOWN

Penélope Cruz για το BUNKER

Sandra Hüller για το FATHERLAND

Sandra Hüller για το ROSE

Renate Reinsve για το FJORD

Léa Seydoux για το GENTLE MONSTER

Ευρωπαίος Ηθοποιός

Swann Arlaud για το A MAN OF HIS TIME

Javier Bardem για το THE BELOVED

Andrew Scott για το ELSINORE

Sebastian Stan για το FJORD

Hanns Zischler για το FATHERLAND

Ευρωπαϊκό Κάστινγκ

Nina Haun, Magdalena Szwarcbart & Karen Lindsay Stewart για το FATHERLAND

Eva Leira & Yolanda Serrano για το LA BOLA NEGRA

Jessica Ronane για το ELSINORE

Ευρωπαίος/α Διευθυντής/τρια Φωτογραφίας

Gris Jordana για το LA BOLA NEGRA

Frank van den Eeden για το COWARD

Łukasz Żal για το FATHERLAND

Ευρωπαίος/α Συνθέτης/τρια Πρωτότυπης Μουσικής

Volker Bertelmann για το BUNKER

Tara Nome Doyle για το ROSE

Alberto Iglesias για το BITTER CHRISTMAS

Ευρωπαίος/α Ενδυματολόγος

Doris Bartelt για το ROSE

Ana López Cobos για το LA BOLA NEGRA

Rebecca Richmond & Jūlija Volkinšteine για το WOMAN UNKNOWN

Ευρωπαίος/α Μοντέρ/Μοντέζ

Alberto Gutiérrez για το LA BOLA NEGRA

Gesa Jäger για το YELLOW LETTERS

Paweł Pawlikowski & Piotr Wójcik για το FATHERLAND

Ευρωπαίος/α Καλλιτέχνης Μακιγιάζ και Κομμώσεων

Pablo Morillas & Marilo Osuna για το LA BOLA NEGRA

Evalotte Oosterop & Pierre Olivier Persin για το COWARD

Waldemar Pokromski για το FATHERLAND

Ευρωπαίος/α Σκηνογράφος

Roger Bellés για το LA BOLA NEGRA

Olivier Meidinger για το ROSE

Katarzyna Sobańska & Marcel Sławiński για το FATHERLAND

Ευρωπαϊκός Ήχος

Robert Farr, Lars Ginzel & Benjamin Hörbe για το NAZA

Lars Ginzel & Tarn Willers για το FATHERLAND

Rodrigo Madrigal, Anna Harrington, Alejandro López & Mayte Cazorla για το LA BOLA NEGRA

Ευρωπαϊκή Ανακάλυψη – Βραβείο FIPRESCI

Το βραβείο απονέμεται σε συνεργασία με τη FIPRESCI, τη Διεθνή Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου, σε σκηνοθέτη για την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας.

Οι υποψήφιες ταινίες επιλέγονται από επιτροπή αποτελούμενη από μέλη της FIPRESCI και ειδικούς που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

17 σε σκηνοθεσία Kosara Mitic (Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Σλοβενία)

AT NIGHT σε σκηνοθεσία Beatrice Gibson (Ηνωμένο Βασίλειο)

CUTE σε σκηνοθεσία Marlene Emilie Lyngstad (Δανία, Νορβηγία)

FLESH & FUEL (DU FIOUL DANS LES ARTÈRES) σε σκηνοθεσία Pierre Le Gall (Γαλλία, Πολωνία)

THE GUEST (GÆSTEN) σε σκηνοθεσία Mads Mengel (Δανία)

THIRTEEN IN GAZA σε σκηνοθεσία Hosam Abu Dan (Παλαιστίνη, Κατάρ)

Έχουν ήδη ανακοινωθεί οι υποψηφιότητες για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεανικού Κοινού (European Young Audience Award), καθώς και για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους (European Short Film Award). Επιπλέον, έχει ήδη αποκαλυφθεί ο νικητής του Βραβείου Ευρωπαϊκής Συνεισφοράς στον Παγκόσμιο Κινηματογράφο (European Achievement in World Cinema Award).