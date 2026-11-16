Χάρης Δούκας: «Στηρίζουμε στην πράξη και παραμένουμε μια ασπίδα προστασίας για κάθε γυναίκα. Ελάτε όλες και όλοι μαζί να στείλουμε ένα καθαρό μήνυμα απέναντι στην έμφυλη βία».

Ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, διοργανώνει την «Orange Week Athens 2026» από τις 18 Νοεμβρίου έως τις 9 Δεκεμβρίου 2026. Με κεντρικό μήνυμα «Μαζί απέναντι στην έμφυλη βία: Δράσεις Τέχνης, Διαλόγου και Συμμετοχής», η φετινή πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια της εκστρατείας «Βάλε τελεία στην έμφυλη βία», ενισχύοντας το μήνυμα της μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή κακοποίησης. Μέσα από ένα πολυήμερο πρόγραμμα δράσεων τέχνης, διαλόγου και συμμετοχής, ο Δήμος επιδιώκει την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και τη συλλογική κινητοποίηση απέναντι στην έμφυλη βία.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνουμε την Orange Week. Όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Με τη δύναμη της τέχνης, μέσω ενός διευρυμένου δικτύου συνεργασιών με φορείς και οργανώσεις, δίνουμε χώρο στη δημιουργία. Στηρίζουμε στην πράξη και παραμένουμε μια ασπίδα προστασίας για κάθε γυναίκα. Ελάτε όλες και όλοι μαζί να στείλουμε ένα καθαρό μήνυμα απέναντι στην έμφυλη βία».

Η Αντιδήμαρχος Ισότητας, Δημοτικών Ιατρείων και Παιδικής Προστασίας, Μαρία Στρατηγάκη, τόνισε: «Τιμώντας τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, αξιοποιούμε φέτος μια ευρεία παλέτα καλλιτεχνικών και πολιτιστικών μέσων. Σε κεντρικά σημεία και σε χώρους του Δήμου Αθηναίων, η τέχνη γίνεται το όχημα για να αφυπνίσουμε την τοπική κοινωνία. Συνδέουμε την καθημερινή μέριμνα των υποστηρικτικών δομών μας με τη δύναμη της δημιουργίας, καλώντας όλους τους πολίτες να γίνουν συμμέτοχοι».

Μια ανοιχτή πρόσκληση (Open Call)

Για πρώτη φορά, ο Δήμος Αθηναίων απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση (Open Call) προς οργανώσεις, φορείς και συλλογικότητες της Κοινωνίας των Πολιτών, καλώντας τους να συνδιαμορφώσουν το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Η ανταπόκριση υπήρξε πρωτοφανής, οδηγώντας σε ένα διευρυμένο και πολυθεματικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει πρωτοβουλίες από ένα ευρύ και δυναμικό δίκτυο συνεργασιών.

Τέχνη, Εκπαίδευση και Διάλογος στην πράξη

Η «Orange Week Athens 2026» αποτελεί έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης και ενεργοποίησης των πολιτών. Μέσα από τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τη δημιουργία και τον δημόσιο διάλογο, η φετινή διοργάνωση επιχειρεί να φωτίσει τις πολλαπλές διαστάσεις της έμφυλης βίας, να ενισχύσει την πρόληψη και την υπεύθυνη ενημέρωση και να αναδείξει τη σημασία της αλληλεγγύης και της συλλογικής ευθύνης.

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Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει στην πράξη τη σημασία των συνεργειών και της συλλογικής δράσης, με απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας δίκαιης κοινωνίας, χωρίς βία και διακρίσεις.

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

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