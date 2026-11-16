Η ζωντανή σύνδεση με τον καταδικασμένο Χρυσαυγίτη, Παναγιώτη Ηλιόπουλο, τόνισε πως οφείλεται σε λάθος και πως δεν υπήρχε καμία σκοπιμότητα.

Μεταδόθηκε κανονικά σήμερα η εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤ, μετά την ολιγοήμερη αργία που τέθηκε στον παρουσιαστή, Γιώργο Σιαδήμα, μετά τη ζωντανή σύνδεση που είχε η εκπομπή, στις 2 Νοεμβρίου, με τον καταδικασμένο Χρυσαυγίτη, Παναγιώτη Ηλιόπουλο, τον οποίο παρουσίασε ως «θύμα ΜΚΟ».

Ο δημοσιογράφος ξεκίνησε την εκπομπή με μία «ειλικρινή συγγνώμη», τονίζοντας πως το περιστατικό οφείλεται σε λάθος και πως δεν υπήρχε καμία σκοπιμότητα.

«Πριν ανοίξουμε την πλούσια θεματολογία μας, οφείλουμε μια ειλικρινή συγγνώμη για το περιστατικό της 2ας Νοεμβρίου. Μία συγγνώμη τόσο από μένα προσωπικά, όσο και από τους συναδέλφους εδώ, στο «Newsroom», τους συντελεστές αυτής της εκπομπής, την ομάδα του «Newsroom». Ναι, γιατί έγινε λάθος. Δεν ελέγξαμε όπως έπρεπε τη σύνδεση και τα στοιχεία του εν λόγω καλεσμένου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε ίχνος σκοπιμότητας. Γιατί εδώ η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή», είπε στην έναρξη της εκπομπής ο Γιώργος Σιαδήμας.

{https://www.tiktok.com/@dnews.gr/video/7708691730979179798}

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ μετά το περιστατικό

Σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΡΤ μία μέρα μετά το περιστατικό, είχε χαρακτηρίσει την ενέργειά της αυτή ως «απαράδεκτη αβλεψία» και «αστοχία στη δημοσιογραφική διαχείριση», υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρέπει να δίνεται χώρος στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων που συνδέονται με ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας».

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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με αφορμή την απαράδεκτη αβλεψία στη χθεσινή ζωντανή εκπομπή "Newsroom" του ΕΡΤnews, η ΕΡΤ ξεκαθαρίζει τα ακόλουθα:

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν μπορεί και δεν πρέπει να δίνει χώρο, μέσα από αστοχίες στη δημοσιογραφική διαχείριση, στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων που συνδέονται με ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας.

Η ΕΡΤ εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προφανώς δεν υπήρχε δόλος ή οποιαδήποτε σκοπιμότητα από τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, ενημερώνει ότι προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται.

Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα συνεχίσει να περιφρουρείται με κάθε τρόπο».

Αντιδράσεις από την ΠΑΣΥΜΗΤΕ

Σφοδρή αντίδραση προκάλεσε τις προηγούμενες μέρες η προγραμματισμένη για σήμερα επιστροφή του Γιώργου Σιαδήμα στην παρουσίαση της εκπομπής «Newsroom» της ΕΡΤ, με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ (ΠΑΣΥΜΗΤΕ) να εξαπολύει επίθεση στη διοίκηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και να προαναγγέλλει συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις.

Με ανακοίνωσή του, που φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η δημοκρατία δεν μπαίνει σε δεκαήμερη αναστολή», ο σύλλογος καταγγέλλει την απόφαση επαναφοράς του παρουσιαστή, σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, παραμονή της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Η αντίδραση συνδέεται με την παρουσία του Παναγιώτη Ηλιόπουλου στην εκπομπή της 2ας Νοεμβρίου. Όπως επισημαίνει ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ, ο Ηλιόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, φιλοξενήθηκε επί δέκα λεπτά χωρίς να γίνει αναφορά στην πολιτική του ταυτότητα και στην καταδίκη του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, παραμονή της επετείου του Πολυτεχνείου, η διοίκηση της ΕΡΤ προγραμματίζει την επιστροφή του Γιώργου Σιαδήμα στην παρουσίαση της εκπομπής «Newsroom».

Πρόκειται για τον παρουσιαστή που στις 2 Νοεμβρίου φιλοξένησε στην εκπομπή του, επί δέκα λεπτά, τον Παναγιώτη Ηλιόπουλο, καταδικασμένο για συμμετοχή στη ναζιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Ο Ηλιόπουλος παρουσιάστηκε ως «ιδρυτής λέσχης» και «θύμα ΜΚΟ», χωρίς την παραμικρή αναφορά στην πολιτική του ταυτότητα και την καταδίκη του. Και όλα αυτά στον αέρα της δημόσιας Τηλεόρασης !

Η κατακραυγή ανάγκασε τη διοίκηση της ΕΡΤ να αναγνωρίσει το απαράδεκτο περιστατικό και να ανακοινώσει κυρώσεις, παρά την αρχική προσπάθεια να το δικαιολογήσει. Τελικά επιβλήθηκαν δεκαήμερες αργίες χωρίς αποδοχές και η εκπομπή διακόπηκε προσωρινά. Και τώρα τι ; Επιστρέφουν όλα στην κανονικότητα σαν να μη συνέβη τίποτα ;

Την παραμονή της ημέρας που τιμούμε την εξέγερση των φοιτητών και του λαού ενάντια στη χούντα, ο παρουσιαστής που έδωσε βήμα σε έναν καταδικασμένο χρυσαυγίτη, χωρίς να ενημερώσει τους τηλεθεατές για την ταυτότητά του, επιστρέφει κανονικά στην δημόσια ραδιοτηλεόραση σαν να μη συνέβη τίποτα.

Η εμμονή στην επιστροφή του παρουσιαστή αποτελεί συνειδητή επιλογή της Διοίκησης και της Κυβέρνησης. Η Κυβέρνηση, άλλωστε, έχει την πολιτική ευθύνη εποπτείας την ΕΡΤ. Δεν μπορεί να μένει έξω από τη συζήτηση για τον δημοκρατικό χαρακτήρα και τη λειτουργία της ΕΡΤ.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Στην εικόνα και στα μικρόφωνα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης δεν έχουν θέση καταδικασμένοι χρυσαυγίτες. Ούτε εκείνοι που τους παραχωρούν βήμα, όπως ο συγκεκριμένος παρουσιαστής. Η Διοίκηση οφείλει να αναλάβει την ευθύνη για τις επιλογές της.

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ έχουμε δώσει αγώνες για την επαναλειτουργία της, για το Δημόσιο χαρακτήρα της, για μια ΕΡΤ που θα είναι φωνή της κοινωνίας. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε απέναντι στους πετσοκομμένους μισθούς, στα εξαντλητικά ωράρια, στις επισφαλείς συμβάσεις και στην υποβάθμιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Δεν θα επιτρέψουμε όμως να υποβαθμιστούν και οι Δημοκρατικές αρχές και αξίες που υπερασπιζόμαστε διαχρονικά.

Ως εργαζόμενοι και ως πολίτες υπερασπιζόμαστε το δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης. Μας αφορά τι παράγουμε και τι παραδίδουμε καθημερινά στην κοινωνία που χρηματοδοτεί την ΕΡΤ και δικαιούται μια δημόσια ραδιοτηλεόραση στην υπηρεσία της δημοκρατίας.

Ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ προετοιμάζει στάσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Newsroom», στη ζώνη 10:00–12:00, αντιδρώντας στην επαναφορά του παρουσιαστή και απαιτώντας ουσιαστική ανάληψη ευθύνης από τη διοίκηση.

Η υπόθεση αυτή έχει ξεπεράσει τα όρια μιας συνδικαλιστικής διεκδίκησης. Είναι πλέον ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα.

Καλούμε τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου να πάρουν καθαρή, δημόσια θέση απέναντι στην απόφαση της διοίκησης και να στηρίξουν έμπρακτα τις κινητοποιήσεις μας. Το ίδιο κάλεσμα απευθύνουμε στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στους δημοκρατικούς συλλογικούς φορείς και στους πολίτες.

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ ζήσαμε το μαύρο του 2013. Κρατήσαμε τη δημόσια ραδιοτηλεόραση ζωντανή μαζί με την κοινωνία, υπερασπιζόμενοι την ελεύθερη ενημέρωση απέναντι στην αυθαιρεσία της εξουσίας.

Δεν ξεχάσαμε γιατί δώσαμε εκείνον τον αγώνα.

Δεν θα δεχτούμε την κανονικοποίηση του φασισμού στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Η ΕΡΤ ανήκει στην κοινωνία. Και η υπεράσπιση της δημοκρατίας είναι υπόθεση όλων μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΜΗΤΕ».