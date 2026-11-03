«Οι φασίστες θα καταλήξουν στον κάλαθο των αχρήστων της Ιστορίας»

Την έντονη αντίδραση του ΚΚΕ προκάλεσε η εμφάνιση του χρυσαυγιτή Παναγιώτη Ηλιόπουλου σε ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ, αλλά και η ανακοίνωση που εξέδωσε στη συνέχεια η δημόσια τηλεόραση για το περιστατικό.

Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ χαρακτηρίζει την ανακοίνωση της ΕΡΤ ως «δικαιολογία» για την παρουσία του καταδικασμένου για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή πρώην βουλευτή σε τηλεοπτική εκπομπή. Όπως επισημαίνει, η στάση αυτή συνιστά επιπλέον προσβολή απέναντι στον λαό και στα θύματα της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης.

Το ΚΚΕ επικρίνει τη διοίκηση της ΕΡΤ και τη στάση που τήρησε. Όπως σημειώνει «το γεγονός ότι δεν τόλμησε καν να τον κατονομάσει με την πλήρη ιδιότητά του, ως πρώην βουλευτή της καταδικασμένης ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, καταφεύγοντας μάλιστα σε κάποιες ύπουλες γενικολογίες για “ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας”, δεν είναι ούτε αβλεψία ούτε αστοχία.»

Κλείνοντας, το κόμμα του Περισσού τονίζει ότι «μπορεί διάφορα επιτελεία του συστήματος να ανασύρουν τους φασίστες από τα λαγούμια τους για να προσφέρουν τις βρώμικες υπηρεσίες τους εν μέσω πολεμικής προετοιμασίας και εμπλοκής, όμως η πάλη των εργαζομένων και της νεολαίας θα τους στείλει εκεί που τους αξίζει: Στον κάλαθο των αχρήστων της ιστορίας, μαζί με το σύστημα που τους γεννά και τους θρέφει.»