Πυροσβέστες και ΕΜΑΚ ερευνούν τα χαλάσματα του εγκαταλελειμμένου κτιρίου στον Κεραμεικό καθώς συχνά το επισκεπτόταν άστεγος.

Αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή του Κεραμεικού, στο κέντρο της Αθήνας, μετά την κατάρρευση τμήματος εγκαταλελειμμένου κτιρίου, κινητοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κεραμεικού και Μεγάρων, όπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να ελέγξουν το σημείο και να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Η κατάρρευση τμήματός του προκάλεσε κινητοποίηση, καθώς υπήρχε πιθανότητα να βρισκόταν μέσα στο κτίριο άστεγος . Για τον λόγο αυτό, οι έρευνες των πυροσβεστών επικεντρώνονται στον έλεγχο των σημείων που κατέρρευσαν, αλλά και των χώρων στους οποίους θα μπορούσε να υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο.

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Στο σημείο βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν με προσοχή, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος περαιτέρω αποκόλλησης ή κατάρρευσης δομικών στοιχείων. Παράλληλα, για λόγους ασφαλείας, η οδός Κεραμεικού έχει διακοπεί στην κυκλοφορία στο ύψος της οδού Μυκάλης. Η διακοπή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί ο απαραίτητος χώρος για την ανάπτυξη των πυροσβεστικών δυνάμεων και την εκτέλεση των εργασιών ελέγχου και διάσωσης, αλλά και για να μην προσεγγίζουν το σημείο πεζοί και οχήματα.

Βίντεο από τις έρευνες