Οι μεγάλοι προμηθευτές υποχρεούνται να προσφέρουν σταθερά τιμολόγια διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών, χωρίς δυνατότητα μονομερούς αλλαγής τιμών και συμβατικών όρων.

Μείωση κατά 50% των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης, υποχρεωτικά σταθερά συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους και επενδύσεις 2,3 δισ. ευρώ στα νησιά προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η συζήτηση του οποίου ξεκίνησε στη Βουλή.

Οι παρεμβάσεις που παρουσίασε ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου στοχεύουν στην προστασία των καταναλωτών, την ενίσχυση της διαφάνειας και την επιτάχυνση ενεργειακών επενδύσεων. Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία για ενεργειακές δαπάνες 1 δισ. ευρώ έως το 2028, ενώ επικαλέστηκε στοιχεία της Eurostat σύμφωνα με τα οποία οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα βρίσκονται 15% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση κατά 50% της μοναδιαίας χρέωσης ΥΚΩ στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης για όλους τους οικιακούς καταναλωτές, ως αποτέλεσμα της σταδιακής διασύνδεσης των νησιών με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα. Παράλληλα, οι μεγάλοι προμηθευτές υποχρεούνται να προσφέρουν σταθερά τιμολόγια διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών, χωρίς δυνατότητα μονομερούς αλλαγής τιμών και συμβατικών όρων. Ενισχύεται επίσης η προστασία έναντι διακοπής ηλεκτροδότησης κατά την επίλυση διαφορών με τους προμηθευτές, για έως δύο καταγγελίες διάρκειας 90 ημερών καθεμία, ενώ η παραμονή στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου επεκτείνεται από τρεις σε έξι μήνες. Οι εταιρείες προμήθειας θα υποχρεούνται επιπλέον να εφαρμόζουν μηχανισμούς αντιστάθμισης κινδύνου και δοκιμές αντοχής απέναντι στις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η ενεργοποίηση του Ταμείου Απανθρακοποίησης Νησιών, μέσω του οποίου προβλέπονται επενδύσεις 2,3 δισ. ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση, ηλεκτρικές διασυνδέσεις, δίκτυα, υποδομές φόρτισης και φράγματα. Παράλληλα, νοικοκυριά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς αποκτούν δυνατότητα κοινής χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ. ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ θα δημοσιεύουν ανά τρίμηνο στοιχεία διαθεσιμότητας ηλεκτρικού χώρου, ενώ οι αιτήσεις σύνδεσης θα διεκπεραιώνονται ψηφιακά. Θεσπίζονται επίσης ευέλικτες συνδέσεις για την προώθηση ώριμων επενδύσεων σε περιοχές με περιορισμένη χωρητικότητα δικτύου.

Αυστηρό πλαίσιο εισάγεται για τα data centers, τα οποία θα υποχρεούνται να καλύπτουν το κόστος σύνδεσής τους και να εξασφαλίζουν το 60% της ετήσιας κατανάλωσής τους από ΑΠΕ. Προβλέπονται εγγυητική επιστολή 200.000 ευρώ ανά MW, ειδικό μητρώο στη ΡΑΑΕΥ και ετήσιο ανταποδοτικό όφελος 15.000 ευρώ ανά MW για δήμους και τοπικούς καταναλωτές. Ταυτόχρονα, επιταχύνονται οι διαδικασίες αποθήκευσης ενέργειας, με αξιολόγηση επενδυτικών αιτημάτων συνολικής ισχύος 7.771,78 MW. Για οικιακά φωτοβολταϊκά έως 10,8 kW, η αποζημίωση πλεονάζουσας παραγωγής θα μηδενίζεται σε περιόδους αρνητικών τιμών χονδρικής, ενώ προβλέπονται διευκολύνσεις για επαγγελματίες αγρότες και δημοτικά έργα ΑΠΕ.

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