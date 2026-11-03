Σε 151 υποθέσεις εμπλέκονται τα μέλη του κυκλώματος στην Πολεοδομία Κατερίνης, με το παράνομο όφελος να υπολογίζεται περίπου στις 138.000 ευρώ.

Προθεσμία 48 ωρών, προκειμένου να απολογηθούν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, έλαβαν οι 11 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος στην Πολεοδομία Κατερίνης. Ανάμεσα στους 11 κατηγορουμένους βρίσκονται τέσσερις υπάλληλοι της Πολεοδομίας, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής της υπηρεσίας και ο προϊστάμενος του Τμήματος Κατασκευών, καθώς και επτά ιδιώτες μηχανικοί. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 64 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας και ελεγκτής δόμησης, για τους οποίους προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής σε επιμέρους υποθέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να εμπλέκονται σε 151 υποθέσεις, με το συνολικό παράνομο όφελος να αγγίζει τις 138.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης κατασχέθηκαν 264.440 ευρώ σε μετρητά, αξιόγραφα συνολικής αξίας 420.000 ευρώ, 38 χρυσές λίρες Αγγλίας και τέσσερα χρυσά νομίσματα. Παράλληλα, εντοπίστηκαν φάκελοι αυθαιρέτων και σφραγίδες ιδιωτών μηχανικών.

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν ασκηθεί διώξεις, κατά περίπτωση, για δωροληψία υπαλλήλου για ενέργεια ή παράλειψη που αντίκειται στα καθήκοντά του, δωροδοκία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος, συμμορία, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδή βεβαίωση και νόθευση. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται, επίσης, αδικήματα που αφορούν τη δωροδοκία και τη δωροληψία στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αναφέρονται ακόμη κατηγορίες για απείθεια και παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων και ναρκωτικών.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης του διευθυντή της Πολεοδομίας δήλωσε ότι ο εντολέας του δεν αποδέχεται τις κατηγορίες όπως αυτές περιγράφονται στο κατηγορητήριο. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε αμειβόμενη ιδιωτική επαγγελματική δραστηριότητα του εντολέα του, επισημαίνοντας ότι η νομιμότητά της αποτελεί ζήτημα που θα πρέπει να διερευνηθεί.

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Από τον Δεκέμβριο του 2025 η δράση της φερόμενης συμμορίας

Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2025, ύστερα από καταγγελία σύμφωνα με την οποία ιδιώτης μηχανικός φέρεται να ζήτησε χρήματα για την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικής υπόθεσης. Από την επτάμηνη έρευνα προέκυψαν ενδείξεις για συστηματική δράση, με υπαλλήλους της Πολεοδομίας να αξιοποιούν τη θέση και τις αρμοδιότητές τους για να προωθούν υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών, να επισπεύδουν διαδικασίες και να εκδίδουν διοικητικές πράξεις, κατά παράβαση των προβλεπόμενων κανόνων, με αντάλλαγμα χρήματα ή άλλα υλικά αγαθά. Οι συναλλαγές, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, φέρονται να πραγματοποιούνταν ακόμη και μέσα στα γραφεία των υπαλλήλων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα χρήματα παραδίδονταν σε εξωτερικούς ή ιδιωτικούς χώρους. Η έρευνα κατέγραψε διαφορετικούς τρόπους παράδοσης και απόκρυψης των ανταλλαγμάτων, καθώς και συνεννοήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων με τη χρήση κωδικοποιημένων εκφράσεων.

Οι «ταρίφες» για τις οικοδομικές άδειες - Έως 7.000€ για νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Για την κατά προτεραιότητα διεκπεραίωση υποθέσεων, όπως η έκδοση οικοδομικών αδειών, φέρονται να καταβάλλονταν ποσά που κυμαίνονταν από 150 έως 400 ευρώ. Σε άλλες περιπτώσεις, οι αμοιβές ήταν σημαντικά υψηλότερες και αφορούσαν τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, με τα ποσά να φτάνουν τις 6.000 έως 7.000 ευρώ. Στο συγκεκριμένο σκέλος, οι υπάλληλοι φέρονται να βεβαίωναν ψευδώς ότι αυθαίρετα κτίσματα είχαν ανεγερθεί πριν από το 2011, ώστε να μπορούν να υπαχθούν στη νομοθεσία που επιτρέπει την τακτοποίηση και τη νομιμοποίησή τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmlhmwb0n2m1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο ρόλος των ιδιωτών μηχανικών και οι «μπροστινοί»

Καθοριστικός φέρεται να ήταν ο ρόλος των ιδιωτών μηχανικών, οι οποίοι, σύμφωνα με την έρευνα, αναλάμβαναν να διεκπεραιώνουν υποθέσεις πελατών τους σε συνεργασία με υπαλλήλους της Πολεοδομίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ίδιοι οι υπάλληλοι φέρονται να συνέτασσαν τεχνικές μελέτες και τοπογραφικά διαγράμματα, ενώ οι ιδιώτες μηχανικοί έβαζαν στη συνέχεια τις υπογραφές και τις επαγγελματικές τους σφραγίδες στα σχετικά έγγραφα.

Με αυτόν τον τρόπο παρακαμπτόταν το ασυμβίβαστο που απαγορεύει στους υπαλλήλους της Πολεοδομίας να ασκούν παράλληλα ιδιωτικό επάγγελμα ως μηχανικοί. Οι ιδιώτες φέρονται να λειτουργούσαν ως ενδιάμεσα πρόσωπα ή «αχυράνθρωποι», δίνοντας τυπική νομιμοποίηση σε έγγραφα που είχαν συνταχθεί από υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Οι αμοιβές που καταβάλλονταν εμφανίζονταν έτσι ως νόμιμες πληρωμές για τεχνικές υπηρεσίες, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ιδιώτες μηχανικοί είτε εισέπρατταν μέρος των χρημάτων είτε εξασφάλιζαν προνομιακή μεταχείριση και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmlhgi8bdj9t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Έκρυβαν τα χρήματα σε φακέλους και έστελναν δέματα μέσω courier

Για να μην αποκαλυφθούν οι συναλλαγές, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν διάφορους τρόπους απόκρυψης των χρημάτων και των μεταξύ τους συνεννοήσεων. Τα ποσά παραδίδονταν κυρίως σε μετρητά, μέσα σε φακέλους, ατζέντες και άλλα καθημερινά αντικείμενα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μεταφορά γινόταν μέσω τρίτων προσώπων ή με αποστολή δεμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, τα οποία παραλάμβαναν συγγενικά πρόσωπα εμπλεκομένων.

Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες τους, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν συνθηματικές εκφράσεις και χειρονομίες, ώστε να συνεννοούνται για το ύψος των χρηματικών ανταλλαγμάτων χωρίς να αναφέρονται ευθέως σε αυτά. Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αποτέλεσε σημαντικό μέρος της έρευνας, καθώς οι Αρχές κατέγραψαν συνομιλίες που φέρονται να σχετίζονται με τις παράνομες συναλλαγές. Η έρευνα δεν αφορά μόνο χρηματικές πληρωμές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ανταλλάγματα φέρονται να είχαν τη μορφή υλικών αγαθών, όπως έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλα αντικείμενα. Οι Αρχές εξετάζουν το σύνολο των συναλλαγών, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ποιοι εμπλέκονταν σε κάθε υπόθεση, ποια ήταν η μορφή του ανταλλάγματος και ποιες υπηρεσιακές ενέργειες πραγματοποιούνταν ως αντάλλαγμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmllu9wdsyd5?integrationId=40599y14juihe6ly}