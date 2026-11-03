Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου είχε επίσης συνάντηση με τον Βρετανό υφυπουργό Εξωτερικών Stephen Doughty.

Η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου βρέθηκε στο επίκεντρο των επαφών της υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου στο Λονδίνο. Η υφυπουργός συμμετείχε στον 4ο γύρο του Διμερούς Στρατηγικού Πλαισίου, μαζί με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Λόρδο Wood of Anfield. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών εξετάστηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, η πορεία των διμερών σχέσεων, καθώς και οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο χωρών σε διεθνείς οργανισμούς. Όπως επισημάνθηκε από την ελληνική πλευρά, οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοβρετανικών σχέσεων.

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Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου είχε επίσης συνάντηση με τον Βρετανό υφυπουργό Εξωτερικών Stephen Doughty. Στη συζήτηση τέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό Κόλπο και στην Ανατολική Μεσόγειο, περιοχές με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία για τις δύο χώρες.

{https://x.com/GreeceMFA/status/2117665457356333286}

Η διπλωματία σε μια εποχή πολέμων και κρίσεων

Η υφυπουργός Εξωτερικών συμμετείχε ακόμη στην εκδήλωση με τίτλο «Μεταβαλλόμενες πραγματικότητες: Η διπλωματία σε μια εποχή πολέμων, κρίσεων και εντάσεων, από την Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του London School of Economics and Political Science και του Hellenic Observatory, ενώ τον συντονισμό είχε η δρ Jennifer Jackson-Preece.

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{https://x.com/GreeceMFA/status/2117666932333641779}

Κατά την παρέμβασή της, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην κύρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. Η υφυπουργός εξέφρασε την ελληνική θέση ότι το συγκεκριμένο μνημόνιο είναι παράνομο και αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και στη γεωγραφική πραγματικότητα.

{https://x.com/GreeceMFA/status/2117666945868705812?s=20}