Η υφυπουργός Εξωτερικών συζήτησε, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ομάν.

Πολιτικές διαβουλεύσεις στο Μουσκάτ του Ομάν πραγματοποίησε τη Δευτέρα (12/10) η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ομάν, αρμόδιο για πολιτικά ζητήματα, σεϊχη Khalifa bin Ali Al Harthy.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι εξαιρετικές διμερείς σχέσεις των δύο χωρών και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας τους, με ιδιαίτερη αναφορά στον ναυτιλιακό τομέα.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις, στο πλαίσιο των τακτικών διπλωματικών επαφών και της προσπάθειας ενίσχυσης των σχέσεων Ελλάδας και Ομάν.

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