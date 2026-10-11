«Το έντονο ύφος δεν έχει σχέση με αυτό που είδαμε εκείνο το βράδυ» σχολίασε μεταξύ άλλων.

Στο επεισόδιο με πρωταγωνιστές την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ Άννα Παπαδοπούλου και το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, αλλά και στις αντιδράσεις που ακολούθησαν, αναφέρθηκε ο βουλευτής Βοιωτίας με τη Νέα Δημοκρατία, Λευτέρης Κτιστάκης, υποστηρίζοντας ότι το βίντεο από το περιστατικό αποτυπώνει με σαφήνεια όσα συνέβησαν.

«Η αρχή του επεισοδίου είναι το βίντεο. Όποιος δει αυτά τα τέσσερα με πέντε λεπτά, είναι απολύτως ξεκάθαρο ποιος κάνει τι», ανέφερε στα «Αναλυτικά Γεγονότα» του STAR, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί για το εάν οι τόνοι ήταν ανεβασμένοι και από τις δύο πλευρές.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η επίμαχη αναφορά έγινε αρκετά λεπτά μετά την έναρξη του επεισοδίου, ενώ σχολίασε και τις ανακοινώσεις στελεχών που ακολούθησαν, σημειώνοντας ότι αρκετοί επέλεξαν να εστιάσουν στο ύφος της κυρίας Παπαδοπούλου.

«Το έντονο ύφος δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε εκείνο το βράδυ»

Παράλληλα, έκανε αναφορά στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Σοφία Βούλτεψη, επισημαίνοντας ότι και άλλα πολιτικά πρόσωπα έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιήσει έντονο ύφος στον δημόσιο διάλογο. «Το έντονο ύφος δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε εκείνο το βράδυ», τόνισε, προσθέτοντας ότι η ένταση μπορεί να αποτελεί στοιχείο του χαρακτήρα ενός ανθρώπου ή να προκύπτει από τις συνθήκες της στιγμής.

«Μπορεί να κάνεις ένα λάθος, να πεις και μια κουβέντα παραπάνω. Άνθρωπος είσαι. Μπορεί να γίνει σε όλους μας. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα επανορθώνεις», σημείωσε.

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Ο Λευτέρης Κτιστάκης υποστήριξε, τέλος, ότι οι αντιδράσεις που ακολούθησαν το περιστατικό ήταν, κατά την άποψή του, ακόμη πιο προβληματικές από το ίδιο το επεισόδιο. «Για μένα προσωπικά, τα χειρότερα ήταν αυτά που έγιναν τις επόμενες μέρες, αυτά που ακολούθησαν του επεισοδίου, παρά εκείνο το βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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