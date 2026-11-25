Η κατηγορία των smartphones ξεπέρασε τις προσδοκίες της αγοράς, ενώ επιταχύνεται η ανάπτυξη των βασικών τεχνολογιών της εταιρείας.

Η Xiaomi Corporation («Xiaomi» ή ο «Όμιλος», κωδικός μετοχής: 1810), μια εταιρεία καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών και έξυπνης κατασκευής, με τα smartphones και το έξυπνο hardware που συνδέονται μέσω μιας πλατφόρμας Internet of Things («IoT») στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της, ανακοίνωσε τα μη ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, παρά τις συνεχιζόμενες αυξήσεις στο κόστος παραγωγής, ιδιαίτερα στις τιμές των μνημών, και την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στον κλάδο, ο Όμιλος ενίσχυσε τη λειτουργική του πειθαρχία και επιτάχυνε την ανάπτυξη των βασικών τεχνολογιών του, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 107,2 δισεκατομμύρια RMB, ξεπερνώντας για ακόμη μία φορά τα 100 δισεκατομμύρια RMB, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 4,9 δισεκατομμύρια RMB, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και ανθεκτική λειτουργία του Ομίλου παρά τις πολλαπλές εξωτερικές πιέσεις.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, τα έσοδα από τον τομέα smartphone × AIoT ανήλθαν σε 83,4 δισεκατομμύρια RMB, με μικτό περιθώριο κέρδους 20,4%, καθώς η λειτουργική αποδοτικότητα συνέχισε να βελτιώνεται. Παράλληλα, τα έσοδα από τον τομέα των οχημάτων νέας ενέργειας (NEV), της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων νέων πρωτοβουλιών έφτασαν τα 23,9 δισεκατομμύρια RMB, με τις παραδόσεις νέων οχημάτων να ανέρχονται σε 100.975 μονάδες, διατηρούμενες πάνω από το όριο των 100.000 οχημάτων για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.

Η Xiaomi επιτάχυνε την υλοποίηση του σχεδιασμού της για νέα προϊόντα και τεχνολογίες. Κατά το τρίτο τρίμηνο, η μέση τιμή πώλησης (ASP) των smartphones της αυξήθηκε κατά 39,8% σε ετήσια βάση, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό, στα 1.486 RMB. Τον Αύγουστο του 2026, η Xiaomi παρουσίασε τη νέα γενιά Xiaomi XRING, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα τα Xiaomi XRING O3, Xiaomi XRING O100 και Xiaomi XRING D100. Τον Σεπτέμβριο του 2026, η εταιρεία παρουσίασε το πρώτο της μεσαίου μεγέθους αναδιπλούμενο flagship smartphone, Xiaomi 18 Fold, ενώ τον ίδιο μήνα λάνσαρε επίσημα τη σειρά SUV εκτεταμένης αυτονομίας Xiaomi SkyNomad, σηματοδοτώντας μια νέα φάση ανάπτυξης τόσο για τον τομέα των smartphones όσο και για εκείνον των οχημάτων νέας ενέργεια.

Το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς smartphones της Xiaomi αυξήθηκε για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, ενώ η μέση τιμή πώλησης έφτασε σε ιστορικό υψηλό

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, οι τιμές των μνημών αυξήθηκαν κατά δύο έως τρεις φορές σε σύγκριση με την αρχή του έτους, ενώ οι παγκόσμιες αποστολές smartphones μειώθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση που έχει σημειωθεί ποτέ. Το αυξανόμενο κόστος των μνημών συνέχισε να ασκεί πιέσεις στο σύνολο της βιομηχανίας smartphones. Ανταποκρινόμενη στις συνθήκες αυτές, η Xiaomi προσάρμοσε προληπτικά τον ρυθμό των αποστολών της και βελτιστοποίησε τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και τη στρατηγική τιμολόγησής της.

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Οι παγκόσμιες αποστολές smartphones της Xiaomi ανήλθαν σε 30,7 εκατομμύρια μονάδες κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ενώ τα έσοδα από τον συγκεκριμένο τομέα έφτασαν τα 45,6 δισεκατομμύρια RMB, σημειώνοντας αύξηση 8,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 9,2%, αυξημένο κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε τριμηνιαία βάση, με τις επιδόσεις του τομέα να ξεπερνούν τις προσδοκίες της αγοράς.

Σύμφωνα με στοιχεία της Omdia, η Xiaomi διατήρησε τη θέση της μεταξύ των τριών κορυφαίων κατασκευαστών smartphones παγκοσμίως, βάσει του αριθμού συσκευών που απέστειλε, για το 25ο συνεχόμενο τρίμηνο. Το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς της αυξήθηκε στο 12,1%, καταγράφοντας άνοδο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο για τρίτη συνεχόμενη φορά. Ανά γεωγραφική περιοχή, η Xiaomi κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη Νοτιοανατολική Ασία, τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή, με μερίδια αγοράς 19,8%, 16,5% και 15,1% αντίστοιχα, και την τρίτη θέση στην Ευρώπη και την Αφρική, με μερίδια αγοράς 18,8% και 10,8% αντίστοιχα. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, η Xiaomi βρέθηκε μεταξύ των τριών κορυφαίων κατασκευαστών smartphones, βάσει αποστολών, σε 55 χώρες και περιοχές παγκοσμίως και μεταξύ των πέντε κορυφαίων σε 67 χώρες και περιοχές.

Η Xiaomi συνέχισε επίσης να ενισχύει την παρουσία της στην κατηγορία των ultra-premium smartphones. Σύμφωνα με στοιχεία τρίτων, κατά το τρίτο τρίμηνο, το μερίδιο αγοράς της Xiaomi στην ηπειρωτική Κίνα, σε όρους όγκου πωλήσεων smartphones με τιμή λιανικής από 6.000 RMB και άνω, αυξήθηκε κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση. Το Xiaomi 18 Fold, που παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο, συνδυάζει εσωτερική οθόνη 7,58 ιντσών με εξωτερική οθόνη 5,38 ιντσών, προσφέροντας φορητότητα και μεγάλη επιφάνεια προβολής. Με τιμή εκκίνησης τα 10.999 RMB, το Xiaomi 18 Fold κατέγραψε κατά το λανσάρισμά του αύξηση του όγκου πωλήσεων άνω του 310% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά μεγάλων αναδιπλούμενων smartphones, ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο ultra-premium προϊόντων της εταιρείας.

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