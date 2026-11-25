Ο Παύλος Πολάκης σημειώνει πως ο ίδιος «είχε ήδη απαλλαγεί αμετάκλητα για το 99%... για όλες τις ουσιαστικές καταγγελίες του σχετικά με τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος στο ΚΕΕΛΠΝΟ και τη ροή κονδυλίων προς μέσα ενημέρωσης».

Μεγάλη νίκη χαρακτηρίζει ο Παύλος Πολάκης την κίνηση του Ανώτατου Δικαστηρίου «να διορθώσει σε χρόνο-ρεκόρ μια κατάφωρη αδικία» αναφορικά με την υπόθεση ΚΕΕΛΠΝΟ.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση την οποία συνοδεύει με φωτογραφία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη ο Παύλος Πολάκης αναφέρει ότι «ο Άρειος Πάγος εξαφάνισε σε χρόνο-ρεκόρ» την καταδίκη του για την υπόθεση ΚΕΕΛΠΝΟ.

«Το επικοινωνιακό αφήγημα περί «τελεσίδικα και ομόφωνα ένοχου» κατέρρευσε μέσα σε έξι μήνες. Σύμφωνα με το γραφείο του Παύλου Πολάκη, το Ζ΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, με τη με αριθμό 1370/2026 απόφασή του, έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης που είχε ασκήσει ο δικηγόρος Αθηνών Γιάννης Απατσίδης, ο οποίος και τον εκπροσώπησε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εξαφανίζοντας την με αντίθετη εισαγγελική πρόταση εν μέρει καταδικαστική απόφαση του περασμένου Μαΐου» αναφέρει ο Παύλος Πολάκης.

Σημειώνει ότι ο ίδιος «είχε ήδη απαλλαγεί αμετάκλητα για το 99% της επίμαχης ανάρτησής του του Μαΐου 2018 - δηλαδή για όλες τις ουσιαστικές καταγγελίες του σχετικά με τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος στο ΚΕΕΛΠΝΟ και τη ροή κονδυλίων προς μέσα ενημέρωσης.

»Η καταδίκη των πέντε μηνών είχε στηριχθεί αποκλειστικά σε μία και μόνο αποστροφή του λόγου του, η οποία αφορούσε την εκπροσώπηση του Σταμάτη Πουλή από πρώην δικαστική λειτουργό που ιδιώτευε πλέον ως δικηγόρος. Σύμφωνα με το σκεπτικό της αναίρεσης, η απόφαση εκείνη έβριθε νομικών και λογικών σφαλμάτων: στερούνταν της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας που απαιτεί το Σύνταγμα, ερμήνευσε εσφαλμένα τον Ποινικό Κώδικα βαφτίζοντας ως «συκοφαντία» μια απολύτως νόμιμη επαγγελματική ιδιότητα και αντέστρεψε ανεπίτρεπτα το βάρος της απόδειξης σε βάρος του κατηγορουμένου».

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Κατά την πλευρά του Παύλου Πολάκη, «το Ανώτατο Δικαστήριο διόρθωσε σε χρόνο-ρεκόρ μια κατάφωρη αδικία, εκθέτοντας όσους έσπευσαν να στήσουν πολιτικά δικαστήρια - και πρωτίστως τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, στον οποίο καταλογίζεται ωμή παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας με τις δημόσιες τοποθετήσεις του που κατέτειναν στην αθέμιτη επιρροή σε βάρος των δικαστικών λειτουργών».

Προσθέτει πως «η έκδοση της ομόφωνης απόφασης από τη σύνθεση υπό την προεδρία του πλέον νομαμαθούς και έντιμου Δικαστή αποδεικνύει στην πράξη πως όχι μόνο «υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο» - και μάλιστα στην καρδιά της Αθήνας - αλλά και ότι απέναντι στις όποιες πολιτικές σκοπιμότητες, η ανεξάρτητη κρίση και το θεσμικό ανάστημα της σύνθεσης θωρακίζουν το κράτος δικαίου και την ελευθερία του δημόσιου λόγου».

Μετά την εξαφάνιση της απόφασης, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση «η υπόθεση - αποκλειστικά και μόνο για το εναπομείναν σκέλος της μίας φράσης- προσδιορίστηκε ήδη να εκδικαστεί εκ νέου στις 3 Δεκεμβρίου 2026, ενώπιον γνωστής σύνθεσης του ΣΤ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με τον Παύλο Πολάκη να προσέρχεται έχοντας ακέραιο το τεκμήριο της αθωότητας και με την φαρέτρα των συγκλονιστικών αποδείξεων πλέον ακόμη πιο γεμάτη από στοιχεία που θα προκαλέσουν Σοκ για τις απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων ευρώ στο ΚΕΕΛΠΝΟ επί της Υπουργίας των αδιευκρίνιστων του Αδωνη Γεωργιαδη!».

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