Εκτός κάδρου της Εξεταστικής για τα κόκκινα δάνεια - για την ώρα.

Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα Χανιά τις τελευταίες μέρες για το γάμο της κόρης του, Σταυρούλας, το Σάββατο, αλλά η επιστροφή του στην καθημερινότητα της Κουμουνδούρου είναι αναπόφευκτη και συνδεδεμένη με την Εξεταστική για τα κόκκινα δάνεια που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ βάζοντας στο ίδιο τσουβάλι τις κυβερνήσεις Μητσοτάκη και Τσίπρα.

Την πρωτοβουλία πήραν η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παππάς, δηλαδή τα δύο από τα τρία μέλη της συλλογικής ηγεσίας, με τον Παύλο Πολάκη απόντα και σιωπηλό.

Ο Παύλος Πολάκης έχει υπερασπιστεί δημόσια την πολιτική της κυβέρνησης Τσίπρα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, υποστηρίζοντας ότι την περίοδο 2015-2019 δεν πραγματοποιήθηκαν πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Το ερώτημα είναι αν θα επαναλάβει τη θέση του και πώς θα τη συνδέσει με την απόπειρα της Κουμουνδούρου να υπονομεύσει την ΕΛΑΣ. Την απάντηση περιμένουν σύντροφοί του στον ΣΥΡΙΖΑ που - όπως μεταφέρουν στη στήλη - περιμένουν την αντίδρασή του για να διαμορφώσουν τη δική τους στάση.

Α.