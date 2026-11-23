Ποιο είναι το πρόγραμμα του επικεφαλής της ΕΛΑΣ - Ποιοι τον συνοδεύουν.

Να έρθει κοντά με τους πολίτες στις εκλογικές περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα από τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκης, θα επιχειρήσει ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της διήμερης περιοδείας του στην περιοχή.

«Εκστρατεία» στη Δυτική Μακεδονία

Από το 2012 ως το 2019, οι δυτικοί νομοί της Μακεδονίας είναι που έδιναν στην κυβερνώσα Αριστερά κάποια από τα μεγαλύτερα ποσοστά της σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Ακόμα και στην εκλογική καθίζηση του 2023 δεν υπήρξε καμία εκλογική περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας που να έδωσε ποσοστό μικρότερο του πανελλαδικού μέσου όρου, με τη Φλώρινα να είναι, μάλιστα, τέσσερις μονάδες πάνω.

Επομένως, μοιάζει απολύτως λογική η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να «επενδύσει» πολιτικά στην ευρύτερη περιοχή - ειδικά από τη στιγμή που οι κυβερνητικές επιλογές της τελευταίας επταετίας έχουν προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες στους πολίτες, από αυτές που αντιμετώπιζαν πριν.

Η περιοχή που ηλεκτροδότησε επί δεκαετίες ολόκληρη τη χώρα, είδε το πραγματικό της ΑΕΠ να συρρικνώνεται κατά 18% την περίοδο 2019–2024, καταγράφοντας τη δεύτερη χειρότερη επίδοση μεταξύ 244 περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται απλά και μόνο για μια στατιστική καταγραφή. Πρόκειται για τις ζωές δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει δραματικά από την πρόωρη απολιγνητοποίηση - την οποία προώθησε χωρίς κανένα πραγματικό σχέδιο η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη μας πως ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ έχει επισκεφθεί τέσσερις φορές τη Θεσσαλονίκη το περασμένο δίμηνο, είναι προφανές πως επιδιώκει να δείξει πως δεν αντιμετωπίζει ευκαιριακά και μόνο προεκλογικά την ευρύτερη περιοχή, αλλά ότι βρίσκεται εντός των βασικών προτεραιοτήτων του.

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Επομένως, μια πιθανή ανατροπή του συσχετισμού δύναμης σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, μπορεί να εξελιχθεί στο «κλειδί» που θα οδηγήσει τη Συμπαράταξη σε εκλογικές επιδόσεις αρκετά μεγαλύτερες από εκείνες που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις στην παρούσα συγκυρία.

Το πρόγραμμα της περιοδείας

Τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της περιοδείας, ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί με αγρότες στους Πύργους, στην συνέχεια θα επισκεφθεί τη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα.

Το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, η απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και οι σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της βίαιης απολιγνιτοποίησης θα βρεθούν στο επίκεντρο των συναντήσεων με εκπροσώπους των εργαζομένων («ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»), των συνταξιούχων ΔΕΗ Εορδαίας και των απολυμένων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην προστασία της απασχόλησης, τη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση της τηλεθέρμανσης και τη διατήρηση της λιγνιτικής λειτουργίας της Πτολεμαΐδας V όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση, στο πλαίσιο μιας πραγματικά δίκαιης μετάβασης.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ το απόγευμα θα συνομιλήσει με μέλη και φίλους της Συμπαράταξης στην Πτολεμαΐδα (καφέ MIKEL).

Την Τρίτη θα επισκεφθεί την Καστοριά και τη Νεάπολη (Κοζάνη) για συναντήσεις στο Συνεταιριστικό Τυροκομείο με αγροτοκτηνοτρόφους και μεταποιητές. Επαφές στον Συνεταιρισμό Αγροτικών και Δημητριακών Προϊόντων καθώς και με εκπροσώπους των Δασικών συνεταιρισμών. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Φλώρινα όπου θα συναντήσει και θα συζητήσει με πολίτες στο Παρόν Cafe Bar.

Στο κλιμάκιο της ΕΛ.Α.Σ θα συμμετέχουν και η αναπληρωτής τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Βανέσσα Κατσαρδή και ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θωμάς Μόσχος.