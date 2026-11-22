Η ανάρτηση του διδάκτωρ κοινωνιολογίας και συγγραφέα Γιώργου Σιακαντάρη.

Κριτική κατά όσων επιτίθενται στον αρχηγό της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ασκεί μέσω ανάρτησης ο διδάκτωρ κοινωνιολογίας και συγγραφέας Γιώργος Σιακαντάρης.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει αήθεις τις επιθέσεις κατά του αρχηγού της ΕΛΑΣ κάνοντας ειδική αναφορά στη στάση του ΠΑΣΟΚ. «Όλοι όσοι, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, του επιτίθενται νομίζουν πως θα τον αποδυναμώσουν και θα προσελκύσουν τους υποστηρικτές του στο κόμμα τους» έγραψε χαρακτηριστικά ο γνωστός πανεπιστημιακός.

Και συνεχίζει λέγοντας: «Κάτι ανάλογο είχε γίνει και το 1989 με τις επιθέσεις κατά του Ανδρέα Παπανδρέου. Τότε στην Ανανεωτική Αριστερά πιστεύαμε πως κτυπώντας τον Ανδρέα θα αποδυναμώναμε το ΠΑΣΟΚ και οι κόσμος του θα ερχόταν πρόθυμα στον τότε Συνασπισμό της Αριστεράς. Πολύ ουτοπική προσδοκία, γιατί της διέφευγε το μείζον. Ο Ανδρέας δεν ήταν μόνο ένα πολιτικό αλλά και ένα κοινωνικό φαινόμενο, μέσω του οποίου εκφράζονταν οι προσδοκίες για καλύτερη ζωή ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων».

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

«Οι απολιτικές και αντιπολιτικές αήθεις επιθέσεις κατά του Αλέξη Τσίπρα είναι ίδιες και χειρότερες από την εποχή του μνημονίου. Όλοι όσοι, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, του επιτίθενται νομίζουν πως θα τον αποδυναμώσουν και θα προσελκύσουν τους υποστηρικτές του στο κόμμα τους. Κάτι ανάλογο είχε γίνει και το 1989 με τις επιθέσεις κατά του Ανδρέα Παπανδρέου. Τότε στην Ανανεωτική Αριστερά πιστεύαμε πως κτυπώντας τον Ανδρέα θα αποδυναμώναμε το ΠΑΣΟΚ και οι κόσμος του θα ερχόταν πρόθυμα στον τότε Συνασπισμό της Αριστεράς. Πολύ ουτοπική προσδοκία, γιατί της διέφευγε το μείζον.

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Ο Ανδρέας δεν ήταν μόνο ένα πολιτικό αλλά και ένα κοινωνικό φαινόμενο, μέσω του οποίου εκφράζονταν οι προσδοκίες για καλύτερη ζωή ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων. Τηρουμένων των αναλογιών και της χρονικής απόστασης, το ίδιο συμβαίνει και με τον Τσίπρα. Το 2019 αλλά και το 2023 πολύ πίστεψαν πως ήρθε η εποχή να τελειώνουμε με αυτόν. Μερικοί το είχαν πιστέψει αυτό ακόμη και τον Σεπτέμβριο του 2015.

Την ίδια λάθος ανάγνωση είχε και ο γράφων. Ο Τσίπρας όμως δεν ήταν μόνο προϊόν του ρεύματος του αντι-μνημονίου αλλά και προϊόν μια ανάγκης να υπάρχει πάντοτε μια αριστερή εναλλακτική πρόταση στη δεξιά διακυβέρνηση της χώρας. Και οι ανάγκες δεν εξουδετερώνονται με υβριστικά ξόρκια. Αυτό δεν καταλαβαίνουν στη ΝΔ αλλά και αλλού».