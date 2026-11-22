Ο Τζόσεφ σημείωσε 15 πόντους (2/3 τρίποντα), μάζεψε 4 ριμπάουντ, έκανε 4 κλεψίματα και μοίρασε 1 ασίστ.

Στην 4η περίοδο «καθάρισε» την υπόθεση νίκη ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 81-75 της Καρδίτσας στο «Γιάννης Μπουρούσης», στον αγώνα με τον οποίο «έπεσε η αυλαία» της 8ης αγωνιστικής της Greek Basketball League. Η Καρδίτσα διατηρούσε το προβάδισμα για μεγάλο μέρος της αναμέτρησης, μείωσε σε 70-72 στα 2:20΄΄ πριν το τέλος, αλλά ο Κόρι Τζόσεφ σημείωσε 7 πόντους από τους 9 τελευταίους οδηγώντας στην 7η νίκη του σε οκτώ αγωνιστικές την ομάδα του Πειραιά.

Ο Τζόσεφ σημείωσε 15 πόντους (2/3 τρίποντα), μάζεψε 4 ριμπάουντ, έκανε 4 κλεψίματα και μοίρασε 1 ασίστ, ενώ 15 πόντους σημείωσε και ο Εβάν Φουρνιέ με 2/6 τρίποντα. Από 13 πόντους είχαν οι Βεζένκοφ και Νετζήπογλου, την ώρα που ο Τάισον Ουόρντ έδωσε στον Ολυμπιακό 9 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Νταμπλ νταμπλ σημείωσε ο Τζέιβιερ Φράνσις για την Καρδίτσα, με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Τζόρνταν ΜακΡέι πέτυχε 17 πόντους, ενώ οι Τέρνερ και Τζάκσον είχαν από 11 και 10 πόντους αντίστοιχα.