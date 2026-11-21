Μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης τους ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ο Νικ Καλάθης που πέτυχε 12 πόντους με 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ

Πραγματοποιώντας το καλύτερο του παιχνίδι την φετινή σεζόν, ο ασταμάτητος ΠΑΟΚ κυριάρχησε του «καυτού» Άρη επικρατώντας με 99-77 στο μεγάλο ντέρμπι της Basket League που έγινε στα πλαίσια της 8ης αγωνιστικής. Ο Δικέφαλος έμεινε αήττητος στο πρωτάθλημα κυριαρχώντας απόλυτα στην Πύλαια και παραμένοντας στην κορυφή του πρωταθλήματος με ρεκόρ 8-0.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα αναδείχθηκε ο Νικ Καλάθης που πέτυχε 12 πόντους και πρόσθεσε 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε μία εξαιρετική εμφάνιση από τον βετεράνο γκαρντ. Ο ΠΑΟΚ ήταν εύστοχος από τα 6,75 πετυχαίνοντας 16 τρίποντα. Από την άλλη, οι παίκτες του Άρη δεν βρέθηκαν σε καλή ημέρα και έμειναν χαμηλά, με 7/20, ενώ δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στην επιθετική ισχύ του Δικεφάλου.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ έφτασε στο +9 (49-40), διατηρώντας τους «Κιτρινόμαυρους» χωρίς καλάθι για τρία λεπτά χωρίς καλάθι των παικτών του Άρη. Η ομάδα του Σπανούλη έμεινε κοντά μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου (64-52). Όμως, ο Δικέφαλος πάτησε το γκάζι στο φινάλε, είχε μεγαλύτερη ενέργεια και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 18/36 τρίποντα με τον Ταϊρί να πηγαίνει τη διαφορά στους 20 (97-77) λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 40-35, 64-52, 99-77