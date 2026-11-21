Η ιεραρχία και οι ρόλοι των μελών.

Μια οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα, με συγκεκριμένη ιεραρχία, καταμερισμό αρμοδιοτήτων και δίκτυο συνεργατών, αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής. Η οργάνωση, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2022 στην κατασκευή και εμπορία πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, τα οποία προορίζονταν για τη διευκόλυνση της παράνομης μετακίνησης μεταναστών προς χώρες του εξωτερικού.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία μέλη, ηλικίας 27, 45 και 50 ετών, κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2026 σε περιοχές της Αθήνας. Δικογραφία σχηματίστηκε επίσης σε βάρος ακόμη μίας αλλοδαπής.

Η ιεραρχία και οι ρόλοι των μελών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δομή της οργάνωσης, καθώς τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους στην παραγωγή και εμπορία των πλαστών εγγράφων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας:

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-Ο 45χρονος φερόμενος ως ηγετικό μέλος είχε αναλάβει τη λειτουργία του παράνομου εργαστηρίου και την κατασκευή των πλαστών εγγράφων. Για την απόκρυψη του εξοπλισμού και των δραστηριοτήτων χρησιμοποιούσε διαμέρισμα στην Αθήνα, το οποίο λειτουργούσε ως χώρος-«καβάτζα».

-Ο 27χρονος είχε αναλάβει το εμπορικό σκέλος της δραστηριότητας, αναλαμβάνοντας τη σύναψη συμφωνιών με ενδιαφερόμενους για την κατασκευή πλαστών εγγράφων κατά παραγγελία.

Η δράση της ομάδας δεν περιοριζόταν στην κατασκευή πλαστών εγγράφων. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχε αναπτύξει συνεργασίες με πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στον χώρο της παράνομης μετανάστευσης, ενώ η διάθεση των εγγράφων γινόταν τόσο μεμονωμένα, κατόπιν παραγγελίας, όσο και σε ποσότητες χονδρικής. Παράλληλα, υπήρχαν συγκεκριμένοι διαμεσολαβητές που αναλάμβαναν τη σύνδεση της οργάνωσης με τους ενδιαφερόμενους.

Οι παραδόσεις πραγματοποιούνταν σε προκαθορισμένα σημεία συνάντησης, με αυστηρά μέτρα απόκρυψης, ενώ το δίκτυο μπορούσε να προμηθεύει συνεργάτες του ακόμη και με πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνταν για την πλαστογραφία.

Πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο και απόθεμα εκατοντάδων εγγράφων

Για την υποστήριξη της δραστηριότητάς τους, τα μέλη είχαν δημιουργήσει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατασκευής πλαστών εγγράφων σε μορφή πλαστικής κάρτας. Παράλληλα, διατηρούσαν μεγάλο απόθεμα εγγράφων που αντιστοιχούσαν σε διαφορετικές χώρες, προκειμένου να καλύπτουν τις παραγγελίες του δικτύου τους.

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 500 πλαστά ή υπό κατάρτιση ταξιδιωτικά έγγραφα, μεταξύ των οποίων:

- 448 δελτία ταυτότητας.

- 23 ειδικές προξενικές θεωρήσεις (VISA).

- 16 άδειες διαμονής.

- 14 διαβατήρια.

- 5 άδειες οδήγησης.

- 138 διαφάνειες με ειδικά ιριδίζοντα στοιχεία ασφαλείας.

- 34 σφραγίδες πλαστών θεωρήσεων εισόδου και εξόδου.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν έξι κινητά τηλέφωνα, ένα όχημα, 18.880 ευρώ, φορητός υπολογιστής, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, θερμοκολλητής, συσκευή σάρωσης NFC και πλήθος άλλων υλικών.

Ο τιμοκατάλογος και τα κέρδη άνω των 500.000 ευρώ

Η οργάνωση είχε διαμορφώσει συγκεκριμένο τιμοκατάλογο για τα πλαστά έγγραφα, με τις τιμές να διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος τους.

Ενδεικτικά:

- Διαβατήριο: 900 ευρώ.

- Δελτίο ταυτότητας: 600 ευρώ.

- Άδεια διαμονής: 400 ευρώ.

- VISA: 300 ευρώ.

- Δελτίο αιτούντος άσυλο: 150 ευρώ.

- Άδεια οδήγησης: 150 ευρώ.

- Ειδικά στοιχεία ασφαλείας ταξιδιωτικών εγγράφων: 100 ευρώ.

Από την έρευνα των Αρχών εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την εμπορία πλαστών εγγράφων ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, η εν λόγω επιχείρηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και της δράσης EMPACT 2.2 EASTMED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγείται η Ελλάδα, ενώ για την υπόθεση έχει κινηθεί επιχειρησιακός φάκελος στην EUROPOL, στο πλαίσιο του οποίου θα συνδράμει ειδικός εμπειρογνώμονας με κινητή μονάδα ανάλυσης δεδομένων.