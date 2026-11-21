Πήρε τη νίκη απέναντι στη Ρωσίδα Ντιάνα Αμπουζιαρόβα στον τελικό και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των -65 κιλών.

Μία ιστορική επιτυχία στον ελληνικό αθλητισμό χάρισε η 21χρονη Χριστίνα Γκέντζου καθώς αναδείχθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στην κατηγορία των -65 κιλών, του παρα-ταεκβοντό βάζοντας ακόμη μία σπουδαία αθλητική στιγμή στο βιογραφικό της.

Η αθλήτρια από τη Θεσσαλονίκη έγραψε ιστορία το 2024, όταν κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο έγινε η πρώτη που ανέβηκε σε βάθρο παρα-Ολυμπιακών Αγώνων στο ταεκβοντό. Επιπλέον, έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου το 2024 και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου τον περασμένο Μάιο.

«Το περασμένο Σάββατο ήμουν σε κρεβάτι νοσοκομείου, αυτό το Σάββατο είμαι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Δεν μπορώ να πιστέψω τι συμβαίνει στη ζωή μου,» ανέφερε στην ανάρτησή της μετά την κατάκτηση η «παγκόσμια» Χριστίνα Γκέντζου.