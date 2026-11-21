Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου 2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Εντυπωσιακές εικόνες από την αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI, στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Μαλανδρίνου, στη Φωκίδα, έρχονται στο φως, μέσα από βίντεο που δημοσιοποίησε η Ελληνική Αστυνομία. Συγκεκριμένα, φαίνεται ένας φορτιστής κρυμμένος στο εσωτερικό ηλεκτρικού βραστήρα, ενώ σε άλλο σημείο καταγράφονται ναρκωτικές ουσίες κρυμμένες πίσω από έναν νεροχύτη.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου 2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε τρία κελιά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, ενώ σε κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο της ίδιας πτέρυγας βρέθηκαν επιπλέον ναρκωτικές ουσίες και αντικείμενα που απαγορεύεται να υπάρχουν εντός των φυλακών.

Ειδικότερα, κατασχέθηκαν:

36 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

25 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα».

1,5 γραμμάριο ηρωίνης.

1,5 γραμμάριο κοκαΐνης.

28 ναρκωτικά δισκία.

Δύο αυτοσχέδια μαχαίρια.

Ένα μη λειτουργικό κινητό τηλέφωνο και ένας πουροκόφτης.

{https://www.youtube.com/watch?v=5P6IYbxWOl8}

Σε βάρος τριών κρατουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με την προμήθεια κινητών τηλεφώνων σε καταστήματα κράτησης, ενώ για τα υπόλοιπα ευρήματα σχηματίστηκε δικογραφία κατ’ αγνώστων δραστών.