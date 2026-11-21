Ένα ιδιαίτερο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Ξάνθη όταν διανομέας αποπειράθηκε να βιάσει ανήλικη επί της οδού Απόλλωνος το βράδυ της Παρασκευής (21/11).
Σύμφωνα με τη Φωνή της Ξάνθης, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στην ανήλικη, επιχειρώντας να την ακινητοποιήσει και θωπεύοντας τη σε ευαίσθητα σημεία του σώματός της. Η κοπέλα αντέδρασε άμεσα, βάζοντας τις φωνές, με αποτέλεσμα να γίνει αντιληπτό το περιστατικό από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι φώναζαν από τα μπαλκόνια τους με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραπεί σε φυγή.
Η κινητοποίηση των αστυνομικών του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης ήταν άμεση καθώς λίγη αργότερα ο άνδρας εντοπίστηκε στο κατάστημα όπου εργάζεται ως διανομέας και οδηγήθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης.
Ο άνδρας θα οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.