Ο άνδρας οδηγήθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης όπου φέρεται να ομολόγησε την πράξη του.

Ένα ιδιαίτερο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Ξάνθη όταν διανομέας αποπειράθηκε να βιάσει ανήλικη επί της οδού Απόλλωνος το βράδυ της Παρασκευής (21/11).

Σύμφωνα με τη Φωνή της Ξάνθης, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στην ανήλικη, επιχειρώντας να την ακινητοποιήσει και θωπεύοντας τη σε ευαίσθητα σημεία του σώματός της. Η κοπέλα αντέδρασε άμεσα, βάζοντας τις φωνές, με αποτέλεσμα να γίνει αντιληπτό το περιστατικό από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι φώναζαν από τα μπαλκόνια τους με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραπεί σε φυγή.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης ήταν άμεση καθώς λίγη αργότερα ο άνδρας εντοπίστηκε στο κατάστημα όπου εργάζεται ως διανομέας και οδηγήθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης.

Ο άνδρας θα οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.