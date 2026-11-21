Συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών.

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές το Σάββατο 21/11 καθώς εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον Άγιο Παντελεήμονα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν από έναν άστεγο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Μενεμάχου 4, με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα στο σημείο.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί, ενώ έχει σπεύσει ιατροδικαστής για αυτοψία προκειμένου να διαφανεί αν πρόκειται για οστά ή σορό. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και εστιάζεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου.