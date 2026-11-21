Τι εντόπισαν οι αστυνομικές Αρχές.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων και της γενετήσιας εκμετάλλευσης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων πραγματοποίησαν ελέγχους το μεσημέρι της Πέμπτης (19/11/2026), σε οίκους ανοχής στην Αθήνα.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «OUR RESCUE», η οποία δραστηριοποιείται στην υποστήριξη και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Λειτουργούσαν παρά τις επανειλημμένες σφραγίσεις

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δέκα οίκοι ανοχής λειτουργούσαν παράνομα, καθώς είχαν ήδη σφραγιστεί με αποφάσεις των αρμόδιων δημοτικών Αρχών. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συγκεκριμένοι χώροι είχαν σφραγιστεί επανειλημμένα στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να έχει διακοπεί οριστικά η λειτουργία τους.

Το γεγονός αυτό οδήγησε στη σύλληψη συνολικά 23 ατόμων, εκ των οποίων 22 γυναίκες και ένας άνδρας, με την κατηγορία της παραβίασης σφραγίδων που έθεσε η Αρχή.

Τρεις γυναίκες χωρίς έγγραφα νόμιμης παραμονής

Από τον έλεγχο των στοιχείων των συλληφθέντων προέκυψε ότι τρεις από τις γυναίκες δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα. Παράλληλα, κατά τις έρευνες στους χώρους εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 895 ευρώ.

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Οι αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν με βασικό στόχο τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Ωστόσο, στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. δεν γίνεται αναφορά σε επιβεβαιωμένο περιστατικό εμπορίας ανθρώπων ή σε ταυτοποίηση θυμάτων κατά τους συγκεκριμένους ελέγχους.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες – Νέα σφράγιση των χώρων

Οι 23 συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία. Την ίδια στιγμή, έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για την εκ νέου σφράγιση των δέκα οίκων ανοχής, ώστε να διακοπεί η λειτουργία τους.

Η υπόθεση αναδεικνύει το ζήτημα της επαναλειτουργίας χώρων παρά τις διοικητικές αποφάσεις σφράγισης, καθώς και τη σημασία των συστηματικών ελέγχων για την προστασία προσώπων που ενδέχεται να βρίσκονται σε συνθήκες εκμετάλλευσης.