Δημόσια απάντηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη και την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ζητά ο Τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛ.Α.Σ., με αφορμή τις πληροφορίες για την παράδοση της ιστορικής σημαίας του Πολυτεχνείου στο κόμμα.

Τη θέση ότι η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου αποτελεί σύμβολο συλλογικής μνήμης και αγώνα, το οποίο δεν μπορεί να ανήκει σε κανένα πολιτικό κόμμα ή παράταξη, διατυπώνει ο Τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ, με ανακοίνωσή του σχετικά με τα δημοσιεύματα και τις δημόσιες τοποθετήσεις για την παράδοσή της στο ΠΑΣΟΚ.

Στην παρέμβασή του, ο Τομέας Νέας Γενιάς υπογραμμίζει τον ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα της αιματοβαμμένης σημαίας, συνδέοντάς την με την εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973, την αντίσταση στη δικτατορία και τους αγώνες της νεολαίας για δημοκρατία και ελευθερία.

Όπως επισημαίνεται, η σημαία δεν αποτελεί απλώς ένα ιστορικό κειμήλιο, αλλά ένα ζωντανό σύμβολο λαϊκής αντίστασης, άρρηκτα συνδεδεμένο με το διαχρονικό σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία». Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αποτελεί μέρος της συλλογικής ιστορικής μνήμης του ελληνικού λαού και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο ή πολιτικό σύμβολο οποιουδήποτε κόμματος.

Αναλυτικά:

«Η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου δεν αποτελεί ένα απλό ιστορικό κειμήλιο. Συμβολίζει τη μνήμη της εξέγερσης του Νοέμβρη, το θάρρος όσων αντιστάθηκαν στη δικτατορία, τους αγώνες και τις θυσίες των νέων τότε για δημοκρατία και ελευθερία. Είναι ένα ζωντανό σύμβολο λαϊκής αντίστασης και διεκδίκησης, ταυτισμένο με το διαχρονικό αίτημα για «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία», που ανήκει στη συλλογική ιστορική μνήμη και όχι σε οποιοδήποτε κόμμα ή παράταξη.

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Ακριβώς γι' αυτό, από σεβασμό στους αγώνες και στο αίμα με το οποίο γράφτηκε η ιστορία της, η σημαία δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατραπεί σε αντικείμενο κομματικής ιδιοποίησης ή πολιτικής καπηλείας και σφετερισμού. Θεματοφύλακας της Δημοκρατίας και των συμβόλων της είναι μόνο ο λαός που αγωνίστηκε και εξακολουθεί να αγωνίζεται γι' αυτήν, κανένα πολιτικό πρόσωπο και κανένα κόμμα.

Πρόκειται για μια αρχή αδιαπραγμάτευτη, απέναντι στην οποία δεν χωρούν κομματικές σκοπιμότητες και στρατηγικές.

Με αφορμή τα δημοσιεύματα και τις δημόσιες τοποθετήσεις για την παράδοση της σημαίας στο ΠΑΣΟΚ, καλούμε τον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, και την ηγεσία του να απαντήσουν δημόσια: Έχει πράγματι παραδοθεί η ιστορική σημαία και βρίσκεται πλέον στην κατοχή του ΠΑΣΟΚ; Θεωρεί πως μπορεί να αποτελεί ιδιοκτησία ενός κόμματος;

Η θέση μας παραμένει σαφής: η σημαία ως σύμβολο ενός συλλογικού αγώνα, ανήκει στους αγωνιστές εκείνων των ημερών που βασανίστηκαν και θυσιάστηκαν, ανήκει στον ελληνικό λαό και στη νέα γενιά.

Οφείλει να παραμείνει ζωντανό κομμάτι της ιστορικής μνήμης και των κοινωνικών διεκδικήσεων σήμερα και όχι τρόπαιο σε κάποιο κομματικό ντουλάπι».