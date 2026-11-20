Ο Χάρης Δούκας επιμένει ότι η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου «ανήκει στον ελληνικό λαό».

Την πρότασή του να παραδοθεί η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου στη Βουλή των Ελλήνων ή στον ΣΦΕΑ καταθέτει σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας.

Όπως τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων διάβασε με «έκπληξη και ανησυχία» δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι «η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου πρόκειται να δοθεί στο ΠΑΣΟΚ».

Ο Χάρης Δούκας είναι κάθετα αντίθετος με την ιδέα αυτή και επιμένει «Θέλω να είμαι σαφής: Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ούτε στο κόμμα που ανήκω. Δεν ανήκει σε καμία παράταξη. Ανήκει στον ελληνικό λαό».

Προσθέτει πως πρόκειται για «σύμβολο ενότητας, σύμβολο της λαϊκής εξέγερσης, σύμβολο αγώνα για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι η σημαία κάτω από την οποία ενώθηκαν φοιτητές, εργαζόμενοι, νέοι και νέες, άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενάντια στη δικτατορία».

Γι’ αυτό, ο ίδιος προτείνει, «η σημαία του Πολυτεχνείου να παραδοθεί εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στη Βουλή των Ελλήνων, ως σύμβολο της δημοκρατίας μας ή στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), σε εκείνους που πλήρωσαν με φυλακή, εξορία και βασανιστήρια τον αγώνα για την ελευθερία».

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Στην ανάρτησή του ο Δούκας καταλήγει πως το «Πολυτεχνείο μας ενώνει. Ας το κρατήσουμε».

Ωστόσο σημειώνεται ότι κάθε χρόνο την αιμαροβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου φυλάσσουν μέλη της ΠΑΣΠ, την οποία και φυγαδεύουν μετά τη λήξη της πορείας.

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