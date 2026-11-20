«Αν όλοι οι πολιτικοί κρίνονται για τα όσα έλεγαν κάποτε, να γίνει για όλους. Η φασαρία έγινε από άσχετους και αγράμματους ανθρώπους», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Για την πρόσφατη δήλωσή του για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, η οποία προκάλεσε σάλο, αλλά και για τα όσα έλεγε στο παρελθόν τοποθετήθηκε εκ νέου ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Mega.

«Σε όλη μου τη ζωή έλεγα πάντα το ίδιο. Το ζήτημα των νεκρών του Πολυτεχνείου έχει λυθεί από το πόρισμα Τσεβά, το οποίο αναγνωρίζει 18 επώνυμους νεκρούς και 16 που δεν μπόρεσε να ταυτοποιήσει.

Βάσει αυτού του πορίσματος έγινε η δίκη έναν χρόνο μετά και οι καταδίκες των εμπλεκομένων. Είναι έως σήμερα το επίσημο πόρισμα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Όλη η συζήτηση που έγινε τις τελευταίες ημέρες για εμένα είναι δηλωτική της αγραμματοσύνης των ανθρώπων που μου επιτέθηκαν. Είναι παντελώς άσχετοι», ανέφερε αρχικά ο υπουργός Υγείας.

«Χαίρομαι γιατί σήμερα στα sites και στον Τύπο έχει γίνει αντιληπτό ότι έπεσαν σε μία λούμπα. Για την ιστορία να πω, ότι επειδή λατρεύουν να με μισούν, είμαι εύκολος στόχος, όχι εύκολο θύμα. Η φασαρία γίνεται για τα όσα είπα το 2026. Αν όλοι οι πολιτικοί κρίνονται για τα όσα έλεγαν κάποτε, να γίνει για όλους. Η φασαρία έγινε από άσχετους και αγράμματους ανθρώπους. Οι νεκροί ήταν γύρω από το Πολυτεχνείο. Για μένα δεν έχει καμία σημασία. Υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο; Ναι. Τιμούμε το Πολυτεχνείο; Ναι. Ήταν αντίσταση κατά της Χούντας; Ναι.

Δεν έκανα κανένα λάθος, ότι έλεγα πάντα, λέω και τώρα. Η συζήτηση είναι δηλωτική της αγραμματοσύνης», τόνισε και πρόσθεσε:

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«Απ’ όλα όσα άκουσα αυτό που με πείραξε ήταν η δήλωση του κ. Λαλιώτη επειδή του έχω μία εκτίμηση. Ο ίδιος ήταν πρωταγωνιστής στα γεγονότα και το σέβομαι, έφερε ως επιχείρημα την έρευνα του Εθνικού Αρχείου Ερευνών, η οποία επιβεβαιώνει το πόρισμα Τσεβά».

«Όλοι ασχολούνται με το τι έλεγα εγώ για τον Μητσοτάκη το 2012»

«Δεν θέλω να απαντήσω για το παρελθόν. Έχω ακούσει για «κωλοτούμπας». Έχει αλλάξει κόμμα το 99% των βουλευτών, όλοι ασχολούνται με το τι είπα εγώ για τον Μητσοτάκη το 2012. Δεν είναι ανθρώπινο αυτό. Όταν πουν και οι υπόλοιποι τι έλεγαν… Φτάνει», συνέχισε και πρόσθεσε:

«Είπα ότι αποδέχομαι το πόρισμα του Τσεβά και ένα site, το Dnews.gr του κ. Σκουρή, έγραψε έναν τίτλο. Με έβριζαν για έναν τίτλο. Πρέπει να στηλιτεύσετε ότι οι πολιτικοί σχολίασαν έναν τίτλο».

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