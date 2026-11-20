Ο Αντώνης Σαμαράς ανέβασε νέο βίντεο στα social media.

Νέο βίντεο «ανέβασε» ο Αντώνης Σαμαράς στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media. Σε αυτό συζητά με μία νέα, η οποία του παραθέτει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γενιά της.

«Πώς θα ανοίξουμε τα φτερά μας; Πώς θα κάνουμε δική μας οικογένεια; Η Ελλάδα μάς διώχνει», αναφέρει η νέα που πρωταγωνιστεί στο βίντεο, με τον πρώην πρωθυπουργό να της απαντά πως θα πρέπει οι νέοι να πάρουν την Ελλάδα στα χέρια τους.

«Να είστε αισιόδοξοι και με πίστη ότι θα πετύχετε. Να έχετε... βιλάδα μέσα σας», αναφέρει ο Αντώνης Σαμαράς.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Νέα: Πρόεδρε, να σας πω κάτι;

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Αντώνης Σαμαράς: Φυσικά.

Νέα: Δεν περνάει καλά η γενιά μου.

Αντώνης Σαμαράς: Τι σας απασχολεί;

Νέα: Όλοι μάς ζητάνε πτυχία, μεταπτυχιακά, αλλά δουλειά με αμοιβή δεν μας δίνουν. Ούτε μία γκαρσονιέρα δεν μπορούμε να νοικιάσουμε. Οι γονείς μάς στηρίζουν, αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Πρέπει κάτι να γίνει. Πώς θα ανοίξουμε τα φτερά μας; Πώς θα κάνουμε δική μας οικογένεια; Η Ελλάδα μάς διώχνει.

Αντώνης Σαμαράς: Μην το ξαναπείς αυτό. Κάθε γενιά φτιάχνει την πατρίδα που ονειρεύεται. Η απογοήτευση δεν είναι λύση. Η απάντηση είναι να πάρετε την Ελλάδα στα χέρια σας.

Νέα: Η πολιτική είναι αδιάφορη.

Αντώνης Σαμαράς: Γιατί;

Νέα: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Είμαστε η γενιά των Τεμπών. Μας δουλεύουν οι πολιτικοί.

Αντώνης Σαμαράς: Για κάτσε, δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Νέα: Γι' αυτό ήρθα σε εσάς, γιατί σας βλέπω σαν πατέρα και μου δίνετε μια σιγουριά. Τελικά σε τι πρέπει να πιστέψω;

Αντώνης Σαμαράς: Να είστε αισιόδοξοι και με πίστη ότι θα πετύχετε. Να έχετε βιλάδα μέσα σας.

Νέα: Τι σημαίνει αυτό;

Αντώνης Σαμαράς: Πώς να σου το πω… είναι το «keep going» που λέμε στα Καλαματιανά.

{https://www.tiktok.com/@antonis_k_samaras/video/7710143526947900694}

Υ.Γ.: Η λέξη «βιλάδα» σημαίνει καλώς εννοούμενη «τρέλα» σε ορισμένες περιοχές της Μεσσηνίας.