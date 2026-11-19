Η στεγαστική κρίση και η εκτόξευση των ενοικίων βρίσκονται στο επίκεντρο της παρέμβασης του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος κάνει λόγο για περισσότερες από 500.000 κλειστές κατοικίες στην Αττική. Παράλληλα, καταθέτει προτάσεις για την αξιοποίηση των ακινήτων και την ενίσχυση της προσφοράς προσιτής στέγης.

Στη στεγαστική κρίση και τις επιπτώσεις της στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας αναφέρεται ο Αντώνης Σαμαράς, προτείνοντας ένα πλαίσιο παρεμβάσεων με στόχο να αξιοποιηθούν οι εκατοντάδες χιλιάδες κλειστές κατοικίες και να αυξηθεί η προσφορά διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά.

Όπως επισημαίνει, η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια κατάσταση κατά την οποία τα νέα ζευγάρια δυσκολεύονται να βρουν κατοικία με προσιτό ενοίκιο, ενώ αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι φοιτητές που αναγκάζονται να σπουδάσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στη στέγαση, αλλά συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό, καθώς η αδυναμία των νέων ζευγαριών να εξασφαλίσουν κατοικία λειτουργεί αποτρεπτικά στη δημιουργία οικογένειας.

Πάνω από μισό εκατομμύριο κλειστά σπίτια στην Αττική

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην αντίφαση που, όπως αναφέρει, χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά ακινήτων: από τη μία πλευρά εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν κατοικία και από την άλλη εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια παραμένουν αναξιοποίητα.

Ειδικότερα, επικαλείται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία μόνο στην Αττική, όπου συγκεντρώνεται σχεδόν το 40% του πληθυσμού της χώρας, υπάρχουν περισσότερες από 500.000 κλειστές κατοικίες.

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Ως αιτίες για το μεγάλο απόθεμα αδιάθετων ακινήτων αναφέρει το υψηλό κόστος συντήρησης και ανακαίνισης, τις εκκρεμότητες σε κληρονομικές υποθέσεις, αλλά και την υποβάθμιση ορισμένων περιοχών.

Παράλληλα, κάνει αναφορά σε εξωγενείς παράγοντες που, κατά την άποψή του, συμβάλλουν στην αύξηση των ενοικίων, όπως η ζήτηση για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, η Golden Visa, αλλά και προγράμματα στέγασης παράτυπων μεταναστών που διαχειρίζονται ΜΚΟ, για τα οποία εκφράζει επιφυλάξεις ως προς τη διαφάνεια των όρων τους.

Οι προτάσεις για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα

Ο Αντώνης Σαμαράς υποστηρίζει ότι η αξιοποίηση σημαντικού μέρους των κλειστών κατοικιών θα μπορούσε να γίνει με σχετικά χαμηλό κόστος και σε σύντομο χρονικό διάστημα, προτείνοντας συγκεκριμένες παρεμβάσεις:

Χορήγηση χαμηλότοκων δανείων για την ανακαίνιση κλειστών κατοικιών.

Νομοθετικές ρυθμίσεις για την επίλυση κληρονομικών εκκρεμοτήτων που κρατούν ακίνητα εκτός αγοράς.

Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν ξανά τα κλειστά ακίνητά τους.

Φορολογικά κίνητρα για τη μακροχρόνια ενοικίαση κατοικιών έναντι άλλων χρήσεων.

Κίνητρα για την εγκατάσταση νέων ανθρώπων στην περιφέρεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να ενισχύσουν την προσφορά κατοικιών, να περιορίσουν τη ζήτηση από εξωγενείς πηγές και να συμβάλουν στη μείωση των ενοικίων, προσφέροντας παράλληλα εισόδημα σε οικογένειες που σήμερα διατηρούν τα ακίνητά τους κλειστά.

«Είναι παράλογο να τσιμεντώσουμε ό,τι έχει γλιτώσει»

Ο πρώην πρωθυπουργός αντιπαραβάλλει την αξιοποίηση των υφιστάμενων κατοικιών με την κατασκευή νέων εργατικών πολυκατοικιών, υποστηρίζοντας ότι η πρώτη επιλογή έχει σημαντικά χαμηλότερο κόστος, από τη στιγμή που υπάρχει ήδη μεγάλος αριθμός κλειστών και αναξιοποίητων ακινήτων.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στις συζητήσεις για ενδεχόμενη αύξηση του συντελεστή δόμησης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι παράλογο να υπάρχουν τόσα ακατοίκητα οικήματα και εμείς να επιλέγουμε να... τσιμεντώσουμε ό,τι έχει γλιτώσει ως τώρα!».

Καταλήγοντας, τονίζει ότι η στεγαστική κρίση συνδέεται άμεσα με τη δημογραφική και αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, καθώς, όπως υπογραμμίζει, η δυνατότητα των νέων ανθρώπων να παραμείνουν στην Ελλάδα, να αποκτήσουν κατοικία και να δημιουργήσουν οικογένεια αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το μέλλον της χώρας.

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