Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην Ακρόπολη, έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της βρέθηκε 61χρονη.

Ο δράστης ομολόγησε την γυναικοκτονία ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως η σύζυγός του αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, παρουσιάζοντας έντονα και βίαια ξεσπάσματα, και για αυτό παρακολουθούνταν από ψυχίατρο.

Την σκότωσε πάνω σε ένα έντονο ξέσπασμα

Ο λόγος που επικαλέστηκε την ψυχολογική κατάσταση της συζύγου του ήταν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, για να αποδώσει την πράξη του σε ένα έντονο ξέσπασμα της γυναίκας, επιχειρώντας -με προκλητικό τρόπο- να δικαιολογήσει τη δολοφονία της.

Ο δράστης τόνισε πως κατά τη διάρκεια του καβγά την χτύπησε στο στήθος. Ωστόσο στο σώμα της διαπιστώθηκαν έντονα σημάδια και στην περιοχή του λαιμού.

Περισσότερες απαντήσεις αναμένεται να δοθούν και μετά τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στο θύμα.