Ως «βόμβα» στην τηλεοπτική αγορά και στα πολιτικά καφενεία έσκασε η είδηση ότι οι Ράδιο Αρβύλα επιστρέφουν στην τηλεόραση και μάλιστα στο Mega.

Το Mega επιχειρεί με την κίνηση αυτή να τονώσει την τηλεθέαση, ενώ ταυτόχρονα η ολική επαναφορά των Ράδιο Αρβύλα στην τηλεόραση και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο, δημιουργεί μεγάλο πονοκέφαλο σε κυβερνητικά στελέχη.

Άλλωστε επιχειρήθηκε μπλόκο της επαναφοράς της εκπομπής στην τηλεόραση.

Σε ανακοίνωσή – αποχώρηση από τον ΑΝΤ1, η ομάδα της εκπομπής του Αντώνη Κανάκη αναφέρει ότι η απόφαση να αποχωρήσει από τον σταθμό, έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια συνεργασίας, ελήφθη «αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής. Μετά τη λήξη της στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση, να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντέννα», σημειώνουν.

Παράλληλα, οι Ράδιο Αρβύλα ευχαριστούν τον ΑΝΤ1 και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια, ευχόμενοι ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

Αν και οι Ράδιο Αρβύλα δεν εξηγούν τι ακριβώς σημαίνει η αναφορά σε λόγους αρχής, είναι προφανές ότι δεν αποχωρούν επειδή δεν συμφώνησαν στα χρήματα ή σε θέματα όπως το πότε θα παίζεται η εκπομπή. Λόγοι αρχής σημαίνει ότι υπήρξε παραβίαση των αρχών που υπηρετούν οι συνδιαμοφωτές της εκπομπής, και πιθανώς να είναι μια αναφορά σε πιέσεις που ενδεχομένως δέχθηκαν όσον αφορά το ύφος των σχολίων τους και την πολιτική κριτική που κάνουν, κυρίως στην κυβέρνηση.

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Αυτά φυσικά είναι μόνο εικασίες, αυτοί που μπορούν να δώσουν ακριβείς απαντήσεις είναι μόνοι οι ίδιοι οι Ράδιο Αρβύλα.

Η ανακοίνωση του Mega

Αναλυτικά η ανακοίνωση του MEGA για τον Αντώνη Κανάκη

Το MEGA με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αντώνη Κανάκη και την TONY PRODUCTIONS.

Καλωσορίζουμε αυτήν την τόσο ξεχωριστή και διαχρονική προσωπικότητα της τηλεόρασης και όχι μόνο. Δημιουργός και παρουσιαστής εκπομπών που έχουν γράψει και συνεχίζουν να γράφουν ιστορία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες και έχουν καταφέρει να χτίσουν μία σπάνια σχέση εκτίμησης και εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές.

Ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τους μοναδικούς συνεργάτες του, Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους «Κωστάκη», «Πασοκτζή», θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα από τη συχνότητα του MEGA για τα επόμενα τρία χρόνια και όπως και οι δύο πλευρές ελπίζουν, για πολλά περισσότερα.

Σύντομα λοιπόν, το εμβληματικό Ράδιο Αρβύλα, που φέτος θα γιορτάσει την 20η σεζόν του, το μοναδικό ΒΙΝΥΛΙΟ, αλλά και οι BOOMERS, έρχονται στο MEGA.