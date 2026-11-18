Μισθοί που δεν επαρκούν, ενοίκια που απορροφούν πάνω από το μισό εισόδημα και νοικοκυριά χωρίς οικονομικά αποθέματα συνθέτουν την εικόνα της οικονομικής πίεσης που βιώνουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα.

Την πλήρη αναντιστοιχία ανάμεσα στο κυβερνητικό αφήγημα περί οικονομικής ανάπτυξης και την πραγματικότητα που βιώνουν εκατομμύρια εργαζόμενοι αποκαλύπτουν τα τελευταία στοιχεία για τους μισθούς, το κόστος στέγασης και την οικονομική αντοχή των νοικοκυριών. Την ώρα που η κυβέρνηση προβάλλει τη βελτίωση της απασχόλησης και τις αυξήσεις των αποδοχών, οι εργαζόμενοι βλέπουν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται από τα ενοίκια και την ακρίβεια.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, ο μέσος μεικτός μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώθηκε τον Απρίλιο του 2026 στα 1.395,48 ευρώ, αυξημένος μόλις κατά 1,8% σε σχέση με πέρυσι. Πρόκειται για αύξηση περίπου 25 ευρώ τον μήνα, την ώρα που ο κυβερνητικός στόχος των 1.500 ευρώ έως το τέλος του 2026 παραμένει μακριά από την πραγματικότητα.

Τα ενοίκια απορροφούν πάνω από τον μισό μισθό

Ακόμη πιο αποκαλυπτική για την αναποτελεσματικότητα της κυβερνητικής στεγαστικής πολιτικής είναι η εκτόξευση των ενοικίων, που απορροφούν πλέον περισσότερο από το μισό εισόδημα των εργαζομένων.

Στην Αθήνα, το μέσο ενοίκιο μικρού διαμερίσματος στο κέντρο έφτασε τα 625 ευρώ, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 9,4%, όταν ο μέσος καθαρός μισθός ανέρχεται σε 1.156 ευρώ. Έτσι, το 54,1% του εισοδήματος καταλήγει στο ενοίκιο, αφήνοντας μόλις 531 ευρώ για όλες τις υπόλοιπες ανάγκες. Στη Θεσσαλονίκη, η κατάσταση είναι εξίσου ασφυκτική, με το ενοίκιο να αυξάνεται κατά 11,25% και να απορροφά το 53,48% του μέσου καθαρού μισθού.

Η κυβερνητική εικόνα ευημερίας καταρρέει ακόμη περισσότερο μπροστά στα στοιχεία για τη χαμηλά αμειβόμενη εργασία. Ο μέσος καθαρός μισθός μερικής απασχόλησης περιορίζεται στα 484,84 ευρώ, ενώ το 46,6% των νέων προσλήψεων στο εννεάμηνο του 2026 αφορούσε μερική ή εκ περιτροπής εργασία.

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Την ίδια στιγμή, το 42% των νοικοκυριών καθυστερεί την εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τη Eurostat, ενώ στις μονογονεϊκές οικογένειες το ποσοστό εκτοξεύεται στο 53%.

Ένας στους δύο αδυνατεί να καλύψει έκτακτες δαπάνες

Το μέγεθος της οικονομικής ασφυξίας αποτυπώνεται ακόμη πιο χαρακτηριστικά στα στοιχεία της Eurostat για την αδυναμία κάλυψης έκτακτων δαπανών, τα οποία συνιστούν ηχηρό καμπανάκι για την κυβερνητική οικονομική πολιτική.

Το 2025, το 50,5% των πολιτών στην Ελλάδα δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει μια απρόβλεπτη οικονομική ανάγκη, έναντι 47,8% το 2019. Μάλιστα, μέσα σε μόλις έναν χρόνο, το ποσοστό εκτινάχθηκε από το 43,9% στο 50,5%, καταγράφοντας επιδείνωση 6,6 ποσοστιαίων μονάδων και τη χειρότερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας.

Με άλλα λόγια, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για αύξηση των εισοδημάτων και ανάπτυξη, ένας στους δύο πολίτες δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά αποθέματα ούτε για μια έκτακτη επισκευή ή μια απρόβλεπτη οικογενειακή υποχρέωση.