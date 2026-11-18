Καλοκαιρινές συνθήκες τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση Μαρουσάκη.

Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Έχουμε συνεχώς μία ροή θερμότερων αερίων μαζών προς την περιοχή μας, η οποία θα κορυφωθεί κοντά στην αυριανή - μεθαυριανή ημέρα, για να δούμε τον υδράργυρο γύρω από τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα, οι τοπικές συννεφιές θα κυριαρχήσουν στον ουράνιο θόλο των περισσότερων γεωγραφικών διαμερισμάτων. Προς τα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα αλλά και προς το ανατολικό βορειοανατολικό Αιγαίο και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά. Σε αυτές τις γεωγραφικές εκτάσεις είναι δυνατόν να δούμε και λίγες τοπικές βροχές. Αύριο θα καθαρίσει περισσότερο η ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα να δώσει την ευκαιρία στην ηλιακή ακτινοβολία να ανεβάσει τη θερμοκρασία, γιαυτό και αύριο Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι οι πιο θερμές ημέρες της εβδομάδας που διανύουμε.

Επιμένει ο νοτιάς σε Ιόνιο και Αιγαίο, ο οποίος θα φθάνει σε εντάσεις τα 7 μποφόρ. Είναι αρκετά πιθανό κοντά σε βουνά να ενισχύεται περισσότερο ο άνεμος.

Αύριο ή μεθαύριο αν θα βγουν αυτά τα 28άρια - 30άρια που περιμένουμε, θα αφορούν κυρίως την ανατολική και νότια Ελλάδα και τη βόρεια Κρήτη.

Η θερμοκρασία έχει μαλακώσει ακόμα και το πρωί, ενώ αργά το μεσημέρι σήμερα η θερμοκρασία θα προσεγγίσει ακόμη και τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Οι πιο θερμές γεωγραφικές εκτάσεις θα είναι η ανατολική ηπειρωτική χώρα και τα βορειότερα τμήματα της Κρήτης.

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Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, θα κυριαρχήσει σήμερα συννεφιά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Νότιος ο άνεμος έως και 7 μποφόρ και ο υδράργυρος κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένουμε τοπικές συννεφιές με ηλιοφάνεια. Νοτιάδες οι άνεμοι και ο υδράργυρος κοντά στους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Αύριο οι νεφικές μάζες θα αρχίσουν να απομακρύνονται προς την περιοχή της Τουρκίας. Κάποιες βροχές θα αφορούν τη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα και το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο. Τα ανατολικά ηπειρωτικά και η βόρεια Κρήτη, είναι οι περιοχές που αναμένουμε να καταγραφούν οι υψηλότερες θερμοκρασιακές τιμές, γύρω από τους 26 με 28 βαθμούς και 30 βαθμούς στην Κρήτη.

Η Πέμπτη και η Παρασκευή θα είναι δύο ημέρες με λιγότερες συννεφιές και σε συνδυασμό με τους ανέμους ο υδράργυρος θα οδηγηθεί σε σχεδόν καλοκαιρινά για την εποχή επίπεδα. Είναι θερμοκρασίες οι οποίες κατά μέσο όρο είναι 6-8 βαθμούς παραπάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Είναι αρκετά πιθανό νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ να σχηματίζονται ομίχλες που να περιορίζουν την ορατότητα και το οδόστρωμα να είναι ολισθηρό.

Στις αρχές της άλλης εβδομάδας φαίνεται να περνάει μία κακοκαιρία, που θα δώσει πιο φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες, όμως και πάλι η άλλη εβδομάδα θα κυμανθεί σε πάνω από τα φυσιολογικά θερμοκρασιακά επίπεδα, με περισσότερες όμως βροχοπτώσεις.

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