Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μίλησε για ζητήματα που τον έχουν απασχολήσει και τον έχουν επηρεάσει σε προσωπικό επίπεδο.

Μια διαφορετική και ιδιαίτερα προσωπική πλευρά του εαυτού του παρουσίασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, το βράδυ της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «The 2Night Show» του ΑΝΤ1.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας άφησε για λίγο στην άκρη την αθλητική του πορεία και μίλησε για ζητήματα που τον έχουν απασχολήσει και τον έχουν επηρεάσει σε προσωπικό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κριτική που έχει δεχθεί από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, στις εκρήξεις θυμού κατά τη διάρκεια των αγώνων, αλλά και στη σχέση του με τον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά.

Η πικρία για τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξήγησε αρχικά πως δεν αισθάνεται άβολα όταν καλείται να απαντήσει σε δύσκολες ερωτήσεις, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να διαχειριστεί διαφορετικές μορφές κριτικής και συζήτησης.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι ορισμένες φορές έχει αισθανθεί αδικημένος από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται στην Ελλάδα, τονίζοντας πως δεν παρακολουθεί συστηματικά τα ελληνικά μέσα, αλλά είναι δύσκολο να μην ενημερώνεται για όσα γράφονται γύρω από το όνομά του.

«Έχω αδικηθεί μερικές φορές εδώ πέρα από αυτά που βλέπω στο εξωτερικό. Δεν παρακολουθώ πολλά από τα ελληνικά μίντια, η αλήθεια είναι, αλλά είναι δύσκολο να τα αγνοήσεις όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Μάλιστα, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για ορισμένα σχόλια που έχουν γίνει εις βάρος του, σημειώνοντας ότι υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες ένιωσε πως δεν άξιζε τέτοια αντιμετώπιση.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει πάντα την αποδοχή όλων, επισημαίνοντας πως ακόμη και οι αρνητικές απόψεις αποτελούν μέρος της ανθρώπινης φύσης.

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Η σχέση με τον πατέρα του και η παραδοχή για το τοξικό επαγγελματικό περιβάλλον

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Έλληνας πρωταθλητής στη σχέση του με τον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά, ο οποίος υπήρξε για χρόνια ο προπονητής και βασικός συνεργάτης του στην επαγγελματική του διαδρομή.

Οι εντάσεις μεταξύ τους κατά τη διάρκεια αγώνων έχουν απασχολήσει αρκετές φορές τη δημοσιότητα, με τον Στέφανο να αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχει χάσει τον έλεγχο της συμπεριφοράς του.

Όπως εξήγησε, όταν ξεσπά κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, δεν αντιλαμβάνεται εκείνη τη στιγμή πλήρως τη συμπεριφορά του, ενώ στη συνέχεια αισθάνεται άσχημα βλέποντας τα σχετικά βίντεο.

«Όταν ξεσπάω, δεν βλέπω τίποτα μπροστά μου, παθαίνω μπλακάουτ. Όταν βλέπω αυτά τα βίντεο, δεν μου αρέσει καθόλου σαν εικόνα. Δεν μου αρέσει που έφτασα σ’ αυτό το σημείο να πω αυτά τα πράγματα ή να ξεσπάσω με αυτό τον τρόπο», εξομολογήθηκε.

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Παραδέχθηκε, επίσης, ότι αισθάνεται τύψεις για τέτοιες συμπεριφορές, καθώς αντιλαμβάνεται πως επηρεάζουν τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του. Όπως εξήγησε, η πίεση του αγώνα, η προσπάθεια για αγωνιστική βελτίωση και η αγωνία για την κατάταξη δημιουργούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

Αναφερόμενος, όμως, στη σχέση του με τον πατέρα του, θέλησε να διαχωρίσει την προσωπική τους σύνδεση από την επαγγελματική συνεργασία που είχαν στο παρελθόν.

«Η σχέση μου με τον πατέρα μου, ως πατέρας και γιος, είναι απολύτως φυσιολογική. Έχουν υπάρξει στιγμές που έχω ζητήσει συγγνώμη στον πατέρα μου και αυτός σε εμένα. Αγαπιόμαστε και μιλάμε καθημερινά στο τηλέφωνο», ανέφερε.

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Στη συνέχεια, προχώρησε σε μια αποκαλυπτική παραδοχή για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ως συνεργάτες: «Η επαγγελματική μας σχέση είχε φτάσει σε ένα τοξικό σημείο, δεν μπορούσαμε να τα βρούμε, είχαμε διαφορετικές απόψεις. Ήταν δύσκολο».

Κλείνοντας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναγνώρισε τη σημαντική συμβολή του πατέρα του στην πορεία του, τονίζοντας ότι η απόσταση που δημιουργήθηκε σε επαγγελματικό επίπεδο τού έδωσε τη δυνατότητα να εξελιχθεί αυτόνομα και να χαράξει τη δική του διαδρομή.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, το γεγονός ότι ο πατέρας του τού επέτρεψε να πάρει τις δικές του αποφάσεις και να κάνει τα επόμενα βήματά του, τον βοήθησε να ωριμάσει και να χτίσει τη δική του ζωή.